Opava /FOTOGALERIE/ - Opavští fotbalisté to na Jihlavu prostě neumí. Poosmé v řadě nepoznali s týmem z Vysočiny jak chutná vítězství. V sobotu nešla Mazurovým chlapcům upřít snaha, ale opět vyšli střelecky naprázdno a nakonec nezískali ani bod.

První střelecký pokus na opavském trávníku si vytvořili hosté z Vysočiny. Po dvou narážečkách se do balonu opřel Karlík a brankář Květon těžký míč vyrazil na rohový kop. Opava se rozjížděla pomalu. První zajímavý okamžik přišel po vysunutí Halašky Radzinevičiusem, který od svého parťáka poté dostal balon zpátky, ale to už stál v ofsajdu.

Ve 28. minutě kopali Slezané rohový kop. Sedláček ho zakroutil tak šikovně, že hráči Vysočiny ho jen s vypětím sil odvrátili za branku. Vzápětí domácí kapitán poslal do šestnáctky další centr, tentokrát na přední tyč, kde balon při zdvihl Halaška, ale před Mikulou ho jihlavští zadáci odkopli na další rohový kop.

I v dalším průběhu prvního dějství byly Sedláčkovy standardní situace největší zbraní Opavy, ovšem gólu se diváci nedočkali. A to ani po střele Halašky, která byla zablokována. Poslední slovo v první půli měla Jihlava, ovšem hlavička Tlustého jen pohladila náruč opavského gólmana.

Po deseti minutách druhého poločasu vystrčila drápky Jihlava. Z hranice šestnáctky vystřelil volný Vaculík a Květon jeho ránu mířící pod břevno vytáhl na rohový kop. O sedm minut později zahrával Šilinger z rohou šestnáctky trestný kop a Opavští míč letící k tyči odvrátili na roh. V 71. minutě kopal Sedláček rohový kop a před Blažkem to hořelo. Jenomže k odraženému balonu se dostal Karlík, poslal do brejku Mešanoviće, který svou akci zakončil ranou do šibenice – 0:1.

Opava se pokoušela o vyrovnání, ale Blažka prakticky neohrozila. Naopak v 85. minutě utekl po lajně Veselý, balonem za obranu našel Jungra, jenž přeloboval Květona a bylo vymalováno – 0:2. V samotném závěru obešel Žmolík tři protihráče, prošel až do vápna, dostal se i ke střele, avšak Blažek zázračně balon vytáhl na rohový kop.

„Opava měla nebezpečné standardky, které zahrával výborně Sedláček, nám se je ale podařilo uskákat,“ začal utkání hodnotit trenér Jihlavy Roman Pivarník. „O přestávce jsem na hráče apeloval, že domácí nastolené tempo nevydrží, to se také stalo, a my jsme dokázali krátkodobého výpadku využít,“ pokračoval Pivarník a dodal: „V závěru se nám podařilo vstřelit pojišťovací druhou branku.“

Opavský kouč Josef Mazura neskrýval své zklamání. „Věděli jsme, že Jihlava silný střed, to se také prokázalo. Bohužel se nám neprosazovali útočníci a krajní hráči,“ poznamenal Mazura. „Hráčům ale co se týče bojovnosti, nemohu nic vytknout,“ doplnil opavský stratég.

Slezský FC Opava – Vysočina Jihlava 0:2 (0:0)

Branky: 72. Mešanović, 85. Jungr. Rozhodčí: Matějek – Parál, Paták. ŽK: Zapletal, Hrabina – Vaculík, Velický. Diváci: 1901.

Opava: Květon – Coufal, Uvíra, Mikula, Hrabina (68. Žmolík) – Zapletal, Křeček, L. Sedláček, Schaffartzik – Radzinevičius (78. Neubert), Halaška (78. Ficek). Trenér Josef Mazura

Jihlava: Blažek – Helísek, Halama, Tlustý, Šilinger – Karlík, Velický –Vaculík (90. T. Sedláček), Jungr (87. Kučera), Mešanovič (80. Veselý) – Tecl. Trenér Roman Pivarník