„Bohužel panuje výjimečná situace, se kterou přicházejí výjimečná opatření. LFA rozhodla, že se bude hrát bez diváků, což respektujeme, byť na celou situace máme odlišný názor,“ řekl ředitel SFC Opava Jaroslav Rovňan.

Online reportáž

„Rozhodnutí LFA nám ublížilo. Fanoušci jsou našim dvanáctým hráčem, s nimi v zádech jsme silnější. Nyní se budeme muset obejít bez nich,“ pokračoval opavský ředitel.

K tomu, že nejsou kvůli nabitému kalendáři náhradní termíny řekl: „Určitě by se našly, když podruhé najdeme termín k zápasu Teplice – Liberec. Třeba na Slovensku nebo nově v Rakousku se fotbal odložil.“

Slezský FC kromě toho, že nebude mít na stadionu fanoušky, hlásí i finanční ztrátu, a to 250 až 300 tisíc korun ze vstupného.

„Nejsou to jen vstupenky. Zavřené budou například i oba fanshopy,“ doplňuje Rovňan. Opava tak musí zvládnout zápas s Karvinou s kvótou do sto lidí, a to včetně hráčů a realizačních týmů.

„100 lidí je v pořádku, 101 už ne. Zajímalo by mě jaké budou sankce, když to do této kvóty nezvládneme, to nám ještě nikdo neřekl,“ zamýšlí se ředitel SFC Opava. „A jak ochráníme zdraví hráčů, či dalších účastníků zápasů?“ dodává s otazníkem. Nicméně podle jeho slov Opava by měla organizaci utkání s omezením zvládnout.

Fanoušci tak fotbalové zápasy mohou sledovat jen v televizi. „Třeba O2TV zareaguje jako televize v Polsku, která v současné době vysílá fotbal v této výjimečné situaci bez poplatku,“ přidává další postřeh Rovňan a opavským fanouškům vzkazuje: „Moc si vážíme vaší podpory, jste našich dvanáctým hráčem. Chci vás ale požádat, abyste v sobotu nechodili ke stadionu, klub by tak mohl mít další problém.“