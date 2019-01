Hlučín – V pondělí ve třináct hodin započnou svůj letní dril fotbalisté třetiligového Hlučína.

Pavel Hajný | Foto: DENÍK / František Géla

Během letní přestávky došlo v kádru k několika změnám. O místo v kádru bude bojovat například někdejší opavský talent Jiří Furik, Hlučínští mají také zájem o jeho spoluhráče Tomáše Binara.

„Ke změnám v kádru dojde, ale konkrétní zatím příliš být nechci. Noví hráči nejsou ještě papírově dotaženi," řekl úvodem kouč Hlučína Pavel Hajný. Co je ale jisté, v Hlučíně skončili Koubek, Botonjić, Kinček, Šupolík, Pavlenka a Hrabina. Navíc o Ondrušíka je zájem v HFK Olomouc a Orlové, Mozola by pro změnu rád do svých řad získal Frýdek-Místek.

„Ondrušík i Mozol by ale měli začít přípravu u nás," podotkl hlučínský stratég.

Naopak nováčky áčka budou fotbalisté ligové devatenáctky, dále Jiří Barcal a také Jiří Furik. Družina trenéra Pavla Hajného začne pěkně zostra, hned v prvním týdnu má před sebou soustředění v Žimrovicích, které v sobotu zakončí přípravným zápasem s FC Slovácko.