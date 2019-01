Luhačovice - Po Jánu Čarnotovi se kádr fotbalové Opavy rozroste o další tvář. Trenér David Vavruška projevil zájem o Romana Potočného, kterého Slezané testovali v sobotním duelu s Dubnicí. Aktuálně šestý celek druhé nejvyšší slovenské soutěže porazila Opava 4:0.

David Vavruška | Foto: DENÍK / František Géla

„Za celý náš realizační tým mohu říci, že chceme, aby Roman v Opavě zůstal," řekl trenér Slezského FC David Vavruška. Jednadvacetiletý zadák či záložník není pro ambiciózního kouče žádná střelba naslepo. V minulosti už totiž spolu pracovali. „Měl jsem ho ve Spartě. Vím, co od něj mohu očekávat. Navíc je to typický levák, který nám chybí. Proti Dubnici podal dobrý výkon, mužstvo mu pomohlo zapadnout, hlavně Ondra Ficek. Roman dobře ví, co vyžaduji, i když jsme se tři roky neviděli, má v sobě zažité automatismy hry, kterou chceme praktikovat," podotkl David Vavruška.

Roman Potočný po odchodu ze Sparty hrával za Roudnici nad Labem a pražské Klokany. Kromě Potočného měla Opava v sobotu testovat i slovenského obránce Máriana Štrbáka, který podzim odehrál v Ústí nad Labem, ten ale nakonec k zápasu nedorazil. Samotné sobotní utkání nabídlo čtyři branky, dvakrát se trefil čerstvý reprezentant do devatenácti let Václav Jurečka, po jednom gólu přidali Zdeněk Partyš s Radovanem Lokšou.

„Utkání bylo upracované, uběhané, hráli jsme v dostatečném počtu nahoře, v naší hře nechyběla agresivita," začal zápas hodnotit trenér Vavruška. Poslední tři zápasy ukázaly, že forma Opavy má před těžkým jarem stoupající tendenci. „Mám v sobě naději, že by to mohlo jít. Dáváme dost branek, i hra už vypadá. Připomíná mi to Příbram, kdy jsme odehráli výbornou sezonu, trochu mi to evokuje výkony, které jsem už zažil. Vzhledem k tomu, že je stejný tréninkový proces, stejný přístup hráčů, tak doufám, že to bude vypadat i podobně v sezoně," uzavřel David Vavruška.

Rébusem jsou stopeři

S příchodem Romana Potočného má trenér druholigové Opavy David Vavruška vyřešenou levou stranu obrany. Ovšem Slezané mají nový problém a tím je složení stoperské dvojice. Jedničkou je František Metelka, kdo ale k němu? Osvědčený parťák Jaroslav Kostelný má problémy se svalem. Martin Uvíra nedohrál zápas v Tychách, ve kterém mimochodem neoslnil. Další do party Radek Kuděla se trápí výkonnostně. V posledním zápase přípravy Kuděla dokonce vůbec nevyběhl na trávník. Podle informací Deníku Opava hledá na tento post nového adepta. V Luhačovicích se měl k týmu připojit slovenský zadák Márian Štrbák, nakonec z jeho příchodu na poslední chvíli sešlo. Trenér David Vavruška zatím vedle Metelky zkouší nově Wirtha, jenomže ten nemůže na Bohemce kvůli kartám nastoupit. V souvislosti se stoperskou dvojicí visí nad Opavou ještě jedna hrozba. Jak František Metelka, tak Jaroslav Kostelný mají na svém kontě tři žluté karty.

Jaroslav Kostelný začne dnes s tréninkem

Sedmadvacetiletý stoper Slezského FC Opava Jaroslav Kostelný by se měl dnes (v pondělí 11. února) konečně zapojit naplno do tréninku. „Měl jsem v plánu začít s tréninkem už před týdnem, jenomže sval mě začal tahat. Naštěstí lékařské vyšetření ukázalo, že je jen natáhlý," řekl slovenský obránce v opavských službách. Do večerního zápasu s Luhačovicemi ale ještě nezasáhne. Dobrou zprávou je už fakt, že naplno už trénuje Tomáš Mrázek, který by měl na rozdíl od Kostelného v pondělí i hrát.