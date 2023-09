Jeho další kroky zamířily do Pusté Polomi. „Nabídek jsem měl více, dokonce došlo i k nějakému oťukávání z vyšších soutěží, ale rozhodl jsem se pro Pustou Polom. Dobře se znám s trenérem Štverkou, stejně tak s některými kluky. Navíc angažmá v Polomi se podařilo krásně sladit i s prací,“ přibližuje Milan Palatický.

V Polomí se mu zatím daří. Během úvodních šesti kol si do statistik zapsal pět branek. „V prvních třech kolech mi to nelepilo. Bylo to ale dáno i tím, že jsme nebyli sehraní. Každým zápasem se to zlepšuje,“ poznamenává pustopolomská opora. Jak již bylo zmíněno, Milan Palatický dorazil do klubu z opavského okresu z Petřvaldu na Moravě, týmu, který patří k velkým aspirantům na postup do divize.

Hlučín vyšel gólově naprázdno, s nováčkem bral pouze bod

„Je pravdou, že Petřvald vyhlásil postupové ambice. Jak jsem ale řekl, potřeboval jsem změnu. A nikde není řečeno, že Polom postoupit nemůže. Máme výborný tým, dobrého trenéra. Myslím si, že už v úvodních šesti kolech jsme svou sílu ukázali,“ zvedá prst Milan Palatický.

Jeho kariéra je pestrá, s fotbalem začal v mužstvu Ostrava-Jih, následoval přesun do Vítkovic. V dorosteneckém věku zamířil do Hlučína, který tenkrát trénoval legendární kanonýr Václav Daněk. „V Hlučíně to nebylo špatné. Dostal jsem se na zkoušku do Jablonce, kde si mě nakonec vybrali,“ přibližuje. Za sebou měl i angažmá ve Frýdku-Místku.

V Jablonci strávil Milan Palatický čtyři roky. Hrával nejdříve za dorost a pak juniorskou ligu. Zažil trenéry jako Vodička, Drsek nebo Breda, v dorostu byl jeho spoluhráčem i syn Miroslava Pelty Adam. „Angažmá v Jablonci bylo velkou zkušeností. Poprvé v životě jsem byl bez rodiny,“ vrací se ke štaci na severu Čech. Jeho spoluhráčem v juniorce byl například Ondřej Mihálik, současný hráč Slovácka.

V juniorské lize naskočil do 67 utkání, ve kterých zaznamenal 18 gólů. „Nebylo to špatné, ale do prvního týmu jsem se prosadit nedokázal,“ přiznává Milan Palatický. Po severočeské štaci zamířil do Mohelnice, kde ale po čtyřech zápasech v MSFL skončil. „Nesedlo mi to tam,“ doplňuje. Štěstí našel následně v Petřvaldu na Moravě. „Když se za svou dosavadní kariérou ohlédnu, tak špatná nebyla. Každé angažmá mi něco dalo. Nikde jsem se nerozešel ve zlém,“ dodává polomský kanonýr.

Na otázku, zda pro něj není krajský přebor málo, odpovídá s úsměvem: „Třeba si zahraji vyšší soutěž příští rok s Pustou Polomí. Máme tým, který může být úspěšný.“