„Trápily mě zdravotní problémy a už jsem si myslel, že fotbal hrát nebudu. Nakonec se ale černý scénář nenaplnil. Vrátil jsem se domů, do Litultovic. Během podzimu jsem se ale znovu zranil, měl jsem problémy s kolenem. Teď už je to ale dobré a chuť stále je,“ začal s povídáním borec, který v minulosti kopal například za Rýmařov, Krnov, Fulnek nebo Dolní Benešov.

V Budišovicích na svůj první gólový zápis čekal pouhých sedm minut. „Jonáš Tesařík dal balón pod sebe a já to trefil z voleje k tyči,“ popisoval úvodní branku. Za minutu zvedal ruce nad hlavu podruhé. „Hned po výkopu jsem běžel sám na brankáře a překonal ho,“ přiblížil. Hattrick zkompletoval pět minut před poločasem, když využil nedorozumění v soupeřově obraně a přeloboval brankáře. „Jeden z klíčových momentů zápasu přišel za stavu 0:2. Domácí se mohli vrátit do zápasu, když kopali penaltu. Tu ale neproměnili,“ řekl litultovický kanonýr.

Po hodině hry dostal nahrávku od Ondřeje Adamčíka a míč uklidil k tyči. Své gólové představení zakončil v 74. minutě, když dorazil do branky střelu svého synovce Jonáše Tesaříka. „Zápas nám sedl. Hrálo se na malém hřišti. Bylo to hodně soubojové a to našemu mladému týmu sedělo,“ přiznal hrdina nedělního duelu.

Cíl Litultovic pro letošní sezonu je jasný. „Tuším, že před pětadvaceti lety jsme postoupili do okresu. Teď chceme vybojovat historický postup do I. B třídy. Tým máme dobrý, navíc v klubu se dobře pracuje i s mládeží. Vyšší soutěž si Litultovice zaslouží,“ podotkl aktuálně nejlepší střelec okresního přeboru.

V letošním ročníku se trefil zatím patnáctkrát. „Vzhledem k zdravotním problémům jsem odehrál asi jen sedm utkání. Důležitý je úspěch týmu, ale pokud bych pokořil hranici pětadvaceti gólů, vůbec bych se nezlobil,“ pousmál se Jakub Šrom. Za pět vstřelených branek bude odměněna i kabina. „Po zdravotních problémech, které mě potkaly si vážím každého zápasu. Kluci v kabině určitě nějakou odměnu dostanou,“ prozradil kanonýr.

Během své kariéry nasázel spoustu branek. Třeba v Semetíně atakoval hranici padesáti gólů, nejvíce vzpomíná ale na hattrick v barvách třetiligového Dolního Benešova. „Hráli jsme s Hranicemi a v poločase jsme prohrávali 0:3. Trenér Keler mě poslal po přestávce do hry. Byl to můj první zápas za Benešov a já dal tři góly. Na tohle utkání rád vzpomínám,“ svěřil se Jakub Šrom.