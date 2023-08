Pořádnou divočinu nabídlo utkání krajského přeboru v Českém Těšíně. Hostující Kobeřice v jednu chvíli držely dvougólové vedení, nakonec se ale domů vrátily s prázdnou. Domácí totiž měli plodnou dvanáctiminutovku, ve které výsledek otočili. Zápas skončil vítězstvím Těšína v poměru 5:4.

Kobeřice prohrály v Českém Těšíně. | Foto: Petr Widenka

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Pozorně jsme bránili a chodili do brejků. Dva z nich se nám podařilo proměnit. Soupeř měl také šance, ty ale nedal,“ komentoval první část zápasu trenér Kobeřic Petr Souček. Ve 29. minutě nepokryli hosté Osičku, který si zběhl a prostřelil brankáře Štencla. „Rychle jsme dokázali na tuto branku odpovědět, kdy nám vyšla další brejková situace,“ pochvaloval si kobeřický stratég. A v hostujícím táboře mohlo být ještě veseleji. „Měli jsme velkou šanci Tondou Kubným. Kdyby ji proměnil, bylo by definitivně rozhodnuto,“ mínil Souček. Nakonec v první minutě nastavení Český Těšín snížil na 2:3. „Nepokryli jsme standardku soupeře. Urban se dostal k odraženému míči a dal druhou branku,“ popisoval kobeřický trenér závěr prvního poločasu.

Po přestávce přišel velký obrat domácích, kteří během dvanácti minut šli do vedení 5:3. „Český Těšín prostřídal sestavu. Stopera vyslal na hrot a zjednodušil hru. Vyrovnávací gól s námi otřásl. I přes porážku musím ale kluky pochválit. Nebylo to z naší strany až tak špatné. Celkově šlo o zajímavý zápas,“ zakončil Petr Souček.

Český Těšín – Kobeřice 5:4 (2:3)

Branky: 29. Osička, 45.+1. Urban, 53. L. Maceček, 63. a 65. D. Maceček – 9. Šimeček, 15. A. Hartmann, 37. Osička, 90.+3. Tomíček. Rozhodčí: Phillip – Laryš, Minich. ŽK: Potůček, Urban, Chloň, Byrtus - Š. Stříbný, Robin Wirth. Diváci: 150.

Kobeřice: Štencel – Stareček, Robin Wirth, Večerek, Schlischka (69. P. Stuchlík) – René Wirth, Kubný (64. M. Stříbný), Š. Stříbný (82. Tomíček), Kryštof (82. V. Stříbný) – Šimeček, A. Hartmann (82. Slanina). Trenér: Petr Souček.