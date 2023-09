/FOTOGALERIE/ Výraznou posilu hlásí účastník fotbalového krajského přeboru z Pusté Polomi. Premiéru v týmu Davida Štverky si v sobotu odbyl Matěj Hrabina. Třicetiletý obránce si zahrál nejvyšší soutěž v barvách mateřské Opavy a Zbrojovky Brno.

Mladá Boleslav - Zápas fotbalové FORTUNA:LIGY mezi FK Mladá Boleslav a SFC Opava 18. srpna 2018 v Mladé Boleslavi. Matěj Hrabina (SFC Opava), Jan Schaffartzik (SFC Opava) a Tiemoko Konate (FK Mladá Boleslav). | Foto: Deník/František Géla

„Matějovi skončila smlouva v Brně. Momentálně byl volným hráčem. Měl více nabídek ale rozhodl se pro nás, a to z důvodu, že za Pustou Polom hrají jeho kamarádi. Zatím jsme domluveni do zimy,“ řekl k nové akvizici trenér pustopolomský kouč David Štverka. „Je to pro nás velká posila,“ dodal trenér jedním dechem. Matěj Hrabina má na kontě 107 prvoligových startů, ve kterých si připsal osm asistencí.