Ačkoli se část publika i domácí lavička nad verdiktem sudích podivovali, hlučínský brankář Jakub Lapeš připustil, že penalta byla odpískána správně. „Záleží na rozhodčích, jestli to bylo i na červenou, nebo ne, ale penalta to určitě byla,“ uvedl s tím, že si pak snažil vzpomenout, kam to Kuzmanovič kope.

„Z Baníku ho znám. Zkusil jsem zůstat co nejdéle na nohou, třeba jsem ho tím znervózněl, to nevím. Naštěstí nedal. Ale v prodloužení už Baník gól vstřelil. Přece jen měl tam hodně závarů a asi byla otázka času, kdy to tam spadne. Škoda, že zrovna z takové šance,“ litoval Lapeš, jehož dokonce při pokutovém kopu vybízeli fanoušci, aby ho pustil.

„Nabízeli mi basu piv. Ale to jsem nevnímal,“ usmál se gólman, který byl jedním z dlouhého seznamu hráčů Hlučína, jež prošli i Baníkem. „Hodně jsme si to užili. Nejsme zvyklí hrát před tolika lidmi,“ poukázal Jakub Lapeš na návštěvu 1718 diváků.

„Škoda, že to nedošlo až do penalt, ale jsme rádi, že jsme Baník alespoň potrápili. Hrozně jsme se na tento zápas těšili,“ dodal.

Hrdinou Baníku se tak stal ve 108. minutě mladý útočník Daniel Smékal. „Byl tam centr na zadní tyč, Péťa (Jaroň) to vrátil, Chvějič nastřelil tyčku a mě se to odrazilo do prázdné brány. Na dlouhou nohu jsem se natáhl a doklepl to. Paráda,“ popsal Smékal, který ještě nevěděl, co ho premiérový gól bude stát. „Jsem tu poprvé, tak uvidím, co mi kluci v šatně řeknou. Snad to nebude moc. Ale první start, první gól. Lepší to být nemohlo,“ doplnil.

Kuzmanovič ocenil výkon soupeře. „Běhal s námi 120 minut, posledních čtyřicet v deseti, takže poklona před nimi, že to fyzicky zvládli,“ řekl. „Z naší strany tomu chyběl gól v první půli, abychom se uklidnili. Nezačali jsme úplně špatně, ale zbytečně jsme ztratili několik balonů, nechali jít soupeře do brejků a oni poctivě bránili v bloku, takže jsme se těžce do nich dostávali. Nakonec v prvním poločase mohli oni dvakrát skórovat. Naštěstí nedali, protože pak bychom to měli ještě těžší,“ zakončil Kuzmanovič.