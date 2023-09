VIDEO: Opavský trenér Brožek o postupu, Adamu Rychlém i brankáři z Nigérie

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Opavští fotbalisté se dostali do slušné formy. Ve středu to potvrdili v utkání 3. kola MOL Cupu s brněnskou Zbrojovkou. V prvním poločase předvedli velkou jízdu. Nakonec z toho bylo vítězství 3:2 a postup do dalšího kola. Více už s trenérem Opavy Miloslavem Brožkem v následujícím rozhovoru.