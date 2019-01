Bezbrankovou remízou skončilo domácí utkání hlučínských fotbalistů s rezervou Slovácka. Ta přijela do Slezska posílena o hráče áčka, mezi kterými figurovalo i jméno Luboše Kaloudy.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Ježdík

„Bod bereme, a to už i vzhledem k tomu, že jsme nastoupili v oslabené sestavě. Chyběli nám Badalyan, Štefek a Lukáš. Tím pádem jsme věděli, že nám to nepůjde moc do rychlosti," řekl hlučínský trenér Milan Valachovič.

Hlučín si v prvním poločase vytvořil jednu šanci. Fišer šel ze strany sám na brankáře Nemravu. Místo přihrávky před bránu, kde si nabíhal Szotkowski, ale sám zakončoval a netrefil.

Po přestávce se blýskl střelou Szotkowski, ale nedal. Dostálovu střelu chytil Nemrava.

„Pozor, ale šance měl i soupeř, Hampel chytil dvě tutovky," podotkl Milan Valachovič. „Jak jsem řekl, bod bereme, těší mě také nula vzadu," uzavřel.

FC Hlučín – 1. FC Slovácko B 0:0

Rozhodčí: Klíma – Lakomý, Tomanec. ŽK: Žižka, Sasín – Suchý. Diváků: 155

Hlučín: Hampel – Masaniec, Heinik, Žižka – Hudeczek, Dostál, Foltýn – Fišer (63. Galvas), Krejčí (87. Ságner) – Szotkowski, Sasín (75. Jančík). Trenér: Milan Valachovič