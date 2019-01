Opavsko /SOUHRN/ – Nižší fotbalové soutěže před týdnem dospěly ke zdárnému konci a v současnosti jsou již známi postupující a sestupující. Bezesporu nejzajímavějším faktem je to, že Slavkov si v příští sezoně zahraje krajský přebor.

Ilustrační foto | Foto: Miloš Pekař

Začněme náš sumář pěkně od začátku. Z divize sestoupil Dolní Benešov a také Krnov. Co se týká složení krajského přeboru z pohledu opavských mužstev pro nadcházející sezonu, je vše potřeba dát do souvislostí se situací v I.A třídě, v níž zvítězily Bolatice. Vedení bolatického klubu však už dopředu avizovalo, že o krajský přebor nemá zájem a zůstane v zaslíbené soutěži pro týmy z Prajzské. Tím pádem se do kraje posunuly druhé Heřmanice.

Další rošáda se odehrála hned vzápětí. Jakartovice se totiž z krajského přeboru odhlásily a podaly si přihlášku do I.B třídy. Osloven byl tedy třetí celek I.A třídy, Slavkov. Po jednodenním rozmýšlení nakonec hozenou rukavici zvedl.

„Dostali jsme den na to, abychom se rozhodli. Jednali jsme dlouho do noci. Většina hráčů i činovníků klubu byla pro. Některým se to sice moc nepozdávalo, protože nebyli nadšeni z většího cestování, avšak nakonec si Slavkov krajský přebor opravdu zahraje," uváděl na pravou míru slavkovský trenér Tomáš Onderka.

Doplňme, že do I.A třídy z mužstev opavského okresu sestoupil Oldřišov.

Bohuslavice opouštějí I.A třídu

Pojďme si zkompletovat i složení I.A třídy. Kromě již zmíněného Oldřišova se v ní objeví suverénní vítěz béčkové skupiny I.B třídy Píšť a také druhý tým áčkové I.B třídy Suché Lazce. „Ano, skutečně mohu potvrdit, že jsme postoupili," poznamenal předseda lazeckého klubu Miroslav Satke.

Sucholazečtí těžili z toho, že ze všech druhých mužstev čtyř skupin I.B tříd získali nejvíce bodů. Šokem je bezesporu sestup Bohuslavic. Bohuslavický celek se před závěrem soutěže dohodl na ukončení spolupráce s hlavním koučem Romanem Divinou.

Trenérský triumvirát Vilém Kocián, Daniel Buhla a Vladimír Pála dokázal mužstvo zvednout a začal s ním vyhrávat. Bohuslavice sice skončily v I.A třídě dvanácté, ale sestup zapříčinil fakt, že dvanáctý tým béčkové skupiny I.A třídy, Raškovice, nasbíral větší počet bodů. Kolonie týmů z Prajzské se tak v I.A třídě trochu zmenší.

Jakartovice do áčkové skupiny I.B třídy

V krátkosti si ještě sesumarizujme obě I.B třídy. Z opavských celků áčkové skupiny nikdo nesestoupil. Zlatníky sice měly namále, ale v klíčovém posledním zápase sezony porazily Dolní Moravici a zachránily se. Dolní Moravice naopak doprovodí Horní Benešov do okresního přeboru. Staronovým účastníkem áčka se stanou Jakartovice.

„Jakartovice si mohly vybrat, do které soutěže, následující po krajském přeboru, se přihlásí. Vybraly si I.B třídu," potvrdil sekretář Moravskoslezského krajského fotbalového svazu Vladimír Janoško. U Bohuslavic ještě není stoprocentně jasné, zda si zahrají ve skupině A, nebo B.

V rychlosti osvětleme i situaci v béčku, kde z Opavska sestupují pouze Šilheřovice. Do I.B třídy se posune také vítěz opavského okresního přeboru Vítkov. Druhá Slavia Opava si musí nechat zajít chuť. „Všechno se ještě může měnit v závislosti na tom, jestli se některý z týmů ze své soutěže odhlásí," doplnil ještě Vladimír Janoško.

Petr Dušek