/POZVÁNKA/ Svěřenci trenéra Dušana Christopha jdou do dalšího divizního kola s jasným cílem. Na domácím hřišti chtějí Rýmařovu oplatit podzimní porážku. Zápas, který proběhne v sobotu odpoledne, má výkop v 16.30.

Dušan Christoph | Foto: DENÍK / František Géla

Dolnobenešovský kormidelník cítí, že vítězství by jeho týmu přišlo velmi vhod. „Toto utkání bude velmi důležité, protože poslední vývoj u dna tabulky se poněkud zdramatizoval. Jistotu záchrany nám dá buď výhra nad rýmařovským výběrem anebo prohra Určic. Rýmařovu máme co vracet, proto doufám, že si to uhrajeme sami," vysvětloval trenér Dolního Benešova Dušan Christoph.

Domácí si musí pohlídat hned několik nebezpečných hráčů hostů. Rýmařovský dres totiž obléká několik borců, kteří mají zkušenost s vyššími soutěžemi. „Jestliže nastoupí Michal Schreier, určitě budou hrozit ze standardek. Výborný je také Barcal nebo bratři Furikové. Opomenout nesmím ani zkušeného střelce Šupáka.

I když za Rýmařov hraje několik mladých dravců, věřím, že to zvládneme," doplnil dolnobenešovský kouč, jenž by měl mít k dispozici kompletní sestavu. Nikdo nelaboruje se zraněním a ani nestojí kvůli kartám.

Malý otazník se vznáší pouze nad startem Michala Juchelky. Podle všeho ovšem nejspíš bude schopen do utkání naskočit.

Pravděpodobná sestava Benešova:

Švrčina – Moravec, Štefek, Majewski, Dřizgevič – Radek, Spruch, Juchelka, Haas – Labuda, Adamík