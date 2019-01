Hlučín /2 x VIDEO, FOTOGALERIE/ – Fotbalistům Hlučína druholigová generálka vyšla. Na domácí umělce porazili v sobotním dopoledni divizní Havířov, který k zápasu opět nastoupil i s Miroslavem Matušovičem v sestavě.

Domácí kouč Jiří Bartl nasadil do hry čerstvou posilu z HFK Olomouc, útočníka Libora Žondru.

Ve druhé minutě dal o sobě poprvé vědět Matušovič, když nešetrně zajel do Petra Koubka. O osm minut později zahrávali domácí standardní situaci. Bartl hledal Žondru, avšak jeho střela byla zablokována.

Havířov, který má svém kádru několik hráčů s prvo- či druholigovými zkušenostmi poprvé vystrčil růžky v 18. minutě. Po závaru v pokutovém území Hlučína se balon dostal k Sitkovi, který míč napálil do protihráče. Za další dvě minuty si havířovská obrana nedala pozor na Bartošáka, ten dostal míč za obranu a šel sám na brankáře Pacanovského, střelou k tyči mu nedal šanci a Bartlova družina vedla 1:0.

Brzy mohlo být srovnáno. Po Wludykově zaváhání se ke střele z vápna dostal Matušovič, avšak minul branku. Chybující Wludyka to následně od gólmana Václavíka pořádně schytal. Do konce prvního dějství se Hlučínští blýskli ještě dvěma střelami z větší vzdálenosti. Bartošák a po něm i Bartl branku netrefili.

Ve druhém poločase měl více ze hry Hlučín, jeho hráči přehrávali soupeře v rychlosti a důrazu. Hlavně mladý Bartl dělal hostům na lajně velké problémy. Jednu ze svých dobrých věcí vytáhl hned v úvodu druhé pětačtyřicetiminutovky, když si elegantně obhodil protihráče, odcentroval, avšak míč Žondra do sítě nedostal.

V 51. minutě se do míče opřel Wludyka, balon letěl těsně nad. O jedenáct minut později si dal opáčko, jenomže branku znovu netrefil. V 64. minutě převzal balon ve vápně Motal a ranou pod břevno přidal druhou branku. Deset minut před koncem se na druhé straně nadechl k individuální akci Matušovič, přes protihráče se dostal až k zakončení, naštěstí pro domácí branku netrefil.

„Naše hra jde nahoru, ale stále je pořád co zlepšovat,“ řekl trenér Hlučína Jiří Bartl. „Dnes byly vidět v naší hře okamžiky, které měly fotbalové parametry. Mužstvo je nažhaveno se rvát o dobré výsledky, což je pro mě příjemným zjištěním,“ podotkl trenér Hlučína.

Hlučín – Havířov 2:0 (1:0)

Branky: 20. Bartošák, 64. Motal. Rozhodčí:Čecháček

Hlučín: Václavík (46. Hampel) – Hrtánek, Pavlík, Cverna, Kašpar (70. Štefek) – Bartl, Wludyka (64. Coufal), Motal, Koubek (51. Mozol) – Žondra (51. Železník), Bartošák. Trenér: Jiří Bartl.

Hlučín posílil Žondra

Posilu do ofenzívy získal v pátek druholigový Hlučín. Na půlroční hostování z HFK Olomouc přichází do Slezska Libor Žondra. Hlučín měl původně políčeno na duo z ostravského Baníku Boháč – Vrťo. „S Baníkem jsme byli domluveni na přestupu Vrťa. Hráč naší nabídku nakonec odmítl,“ řekl generální manažer FC Hlučín Lumír Kot. „Jsem ale rád, že se nám podařilo zrealizovat příchod Žondry. Je to mladý fotbalista, který má hlad po fotbalu, věřím, že nám pomůže,“ podotkl Kot s tím, že už o dalších posilách neuvažuje.