/FOTOGALERIE/ Fotbalisté SFC Opava prohráli páteční přípravné utkání na hřišti v Kravařích s Líšní 1:3. Jediný gól Slezanů dal v závěru prvního poločasu střídající Miloš Kopečný, který reagoval na dvoubrankové vedení Jihomoravanů.

SFC Opava - Líšeň 1:3 (přípravný zápas v Kravařích, 23. 6. 2023). | Foto: Deník/Petr Widenka

Opavští nenavázali na úvodní remízu 2:2 na Slovácku. „Tam jsme to výsledkově zvládli, teď proti Líšni ne. A jde to za mnou,“ řekl Deníku bezprostředně po zápase trenér Opavy Miloslav Brožek, který nemohl být spokojený.

„Hlavně první poločas byl špatný. Na druhé straně vzhledem k tomu, co vše jsme v týdnu absolvovali a jakou sestavu jsme proti Líšni postavili, tak to i mělo skončit. Na lepší výsledek jsme neměli,“ měl jasno kouč SFC.

Ten musel už po půlhodině vystřídat za stavu 0:1 dvojici Kojic, Tadic. „Určitě umí hrát lepší fotbal. Hráči na testech obvykle nejsou připraveni na to, co je tady obecně v Čechách čeká. Dolehlo to na ně,“ všiml si Miloslav Brožek.

„Celý týden si vyhodnotíme a uděláme určité rozřešení. Na druhé straně pozitivní je, že šanci dostali mladíci, třeba Višňa, který je ročník 2007. Posunulo nás to dál, víme, kde se momentálně nacházíme a na čem musíme pracovat,“ dodal Miloslav Brožek.

Příprava v Kravařích (pátek 23. 6. 2023):

SFC Opava – Líšeň 1:3 (1:2)

Branka Opavy: 43. Kopečný.

SFC Opava: Číž (46. Fojtíček) - Tadic (33. Kopečný), Kojic (33. Helebrand), Janoščín (77. Boafo), Hýbl (46. Kadlec) - Dostál (46. Šigut), Whiffen (46. Omale), Ondráček (68. Pejša), El Kassah (46. Rychlý), Chickbo (46. Haitl) - Rataj (56. Blatný, 72. Višňa). Trenér: Brožek.