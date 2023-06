/FOTOGALERIE/ Velmi dobře vstoupili druholigoví fotbalisté SFC Opava do přípravy. V úvodním utkání před startem nové sezony uhráli cennou remízu 2:2 na hřišti Slovácka, pátého týmu uplynulého ročníku FORTUNA:LIGY.

Fotbalisté Opavy (ve žlutém) remizovali na Slovácku 2:2. | Foto: Deník/Libor Kopl

Opava vedla v 19. minutě díky brance Šiguta, který zakončil své sólo od půli hřiště po rychlém brejku. V 67. minutě odpověděl na obrat domácího favorita přesnou hlavičkou na první tyč po dobře zvládnuté standardce Janoščín.

„Slovácko je velmi silný tým a jsme nesmírně rádi, že jsme proti němu nepropadli,“ řekl bezprostředně po duelu pro Deník trenér SFC Opava Miloslav Brožek. „Domácí jsme udrželi na uzdě,“ doplnil kouč Slezanů.

„Je to sice jen první přípravné utkání, každopádně se začátkem panuje spokojenost. I když jen střídmá,“ nechtěl Miloslav Brožek přeceňovat dobrý start v rámci úvodního ostrého testu. Zároveň měl z výkonu a výsledku radost.

Fotbalisté Slovácka (modré dresy) na hřišti v Hluku remizovali s druholigovou Opavou 2:2.Zdroj: Deník/Libor Kopl

„Hráči to zvládli takticky i fyzicky. Nikdo, včetně nových tváří, nezklamal. Líbilo se mi to. Šanci dostal i dorostenec Blatný, který to měl těžké, hrál na legendu Kadlece, ale odpracoval to celkem dobře,“ vykládal Miloslav Brožek.

„Celé utkání jsme se Slováckem drželi krok. Dali jsme gól ze standardky a ten první vedoucí po brejku. Těch jsme měli víc, chtělo to jen lépe vyřešit. Teď v pátek hrajeme s Líšní, snad na toto utkání navážeme,“ dodal Miloslav Brožek.

Příprava v Hluku (úterý 20. 6. 2023):

1. FC Slovácko – SFC Opava 2:2 (1:1)

Branky: 25. z pen. Mihálik, 60. Kalabiška - 19. Šigut, 67. Janoščín. Rozhodčí: Poláček – Ogrodník, Kostelník. ŽK: Onuoha – Kopečný, Whiffen. Diváci: 500.

Slovácko (1. poločas): Heča – Šuvalija, Hofmann, Onuoha - Bartoš, Kočí, Havlík, Holzer – Petržela, Mihálik, Juroška. (2. poločas): Fryšták - Holzer (60. Bartoš), Daníček, Onuoha (75. Juroška), Kadlec - Brandner, Kudela, Trávník, Kim, Kalabiška – Vecheta. Trenér: Svědík.

SFC Opava: Richter (46. Číž) - Kopečný, Helebrand, Janoščín, Kadlec (60. Dostál) - Omale (66. Chickbo), Rychlý, Ondráček (82. Pejša), Šigut (82. Blatný), Haitl (60. Whiffen) - Rataj (60. Hýbl). Trenér: Brožek.