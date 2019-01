Opava /VIZITKA/ – Starší přípravka Slezského FC Opava (U10) vybojovala na halovém turnaji v Bílovci třetí místo. Svěřenci mladého trenéra Davida Sedláře v souboji o bronz zdolali ostravský Baník 4:1.

SFC Opava U10 | Foto: archiv klubu

V bílovecké hale se sešlo deset týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. Opava v té své nejdříve rozdrtila Raduň 12:1 (branky Opavy: Silber 3, T. Kirschner 2, Gargoš 2, J. Kirschner, Žídek, Rolný, Latoň, jeden gól si Raduň dala vlastní). V dalším duelu přehráli Slezané Frýdek-Místek 4:1 (Latoň, Gargoš, Rolný, Kutty).

Úspěšně pro ně dopadlo měření sil s Hlučínem. To družina Davida Sedláře vyhrála 3:0 (Gargoš, T. Kirschner, vlastní). Jediné zaváhání přišlo v zápase proti olomoucké Sigmě. Tady Opava prohrála 7:2 (Rolný, Latoň). Po těchto zápasech patřilo opavskému potěru v základní skupině o druhé místo, a tak bylo jasné, že si zahrají zápas o bronz. V něm Slezský FC zdolal ostravský Baník 4:1.

„Konečně jsme dokázali prodat tvrdou práci z tréninků, kluci plnili do puntíku to, co se od nich požadovalo,“ pochvaloval si trenér David Sedlář. Opava byla vidět i na individuálním poli, když si Matěj Silber odnesl cenu pro nejlepšího hráče.

Horní řada zleva: Vít Baránek, Roderik Kutty, Jan Kirschner, Tomáš Kirschner, Jakub Rolný, František Žídek. Dolní řada zleva: Šimon Gargoš, Sebastian Latoň, Matěj Silber