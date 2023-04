Paráda v Opavě! Mladí Češi nasypali Portugalsku trojku, načal je „domácí“ Šigut

/FOTOGALERIE/ Tak to se jim povedlo! Fotbalová reprezentace do dvaceti let zakončila neoficiální Elitní ligu výborně. Tým trenéra Aleše Křečka v úterý v domácím prostředí v Opavě porazil Portugalsko jasně 3:0. Branky vstřelili Šigut, Matys a Horský. Duel sledovalo v Městských sadech více než tisíc diváků.

Česko U20 - Portugalsko U20 3:0 (fotbalová příprava v Opavě, 28. 3. 2023). Ve 44. minutě za stavu 2:0 chytil domácí gólman Lukáš Horníček penaltu. | Foto: Deník/Petr Widenka