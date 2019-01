Kravaře - Sobotní fotbalová exhibice na hřišti v Kravařích proti sobě postavila mužstva sportovních osobností a hráče Staré gardy Slezského FC. Pozvání neodmítla ani dlouholetá opora opavského týmu Alois Grussmann.

Na Kravaře nedá dopustit

Legendární záložník, který má na kontě pár zápasů za československou reprezentací a vyzkoušel si také angažmá v Betisu Sevilla, si už musí dávat pozor na své zdraví.

„Jsem po operaci kyčelního kloubu. Ten mám úplně nový a lékaři mi nedoporučují vůbec hrát. Samozřejmě některé sporty mám povolené, ale fotbal vůbec. O trávník v Kravařích se ovšem stará Míra Bedrich. Jedná se o neskutečný pažit, který je pro můj kloub doslova ideální," pochvaloval si Alois Grussmann, jenž byl se svým víkendovým vystoupením nadmíru spokojen:

„Této exhibice jsem se zúčastnil potřetí anebo počtvrté. Minule jsem nemohl nastoupit kvůli zranění. Tentokrát to bylo lepší. Dokonce se mi podařilo vsítit gól." Utkání nakonec dospělo k remíze 7:7. O samotný výsledek ale tolik nešlo. „Podobných zápasů se vždycky rád zúčastním. Sejdeme se s ostatními hráči a zavzpomínáme na staré časy," vysvětloval bývalý hráč opavského klubu a ještě připojil několik postřehů:

„Kravaře mám navíc strašně rád. Leží kousek od Opavy a na tomto trávníku jsme sehráli spoustu přípravných utkání. Zázemí je zde perfektní. Když mi kluci volali, jestli bych nechtěl na exhibici přijet, vůbec jsem neváhal."

Pro Třinec je sestup velké minus

Alois Grussmann má za sebou náročnou sezonu. Momentálně koučuje mužstvo starších dorostenců Třince. Ve stejném klubu si na několika utkáních zkusil i post hlavního kouče druholigového áčka. Po několika nepovedených utkáních byl ovšem z funkce odvolán a vrátil se zpět k dorostu. Třinec se z krize nakonec nevymanil a zpackaný ročník „korunoval" sestupem do MSFL.

„Nebudu to nějak zvlášť hodnotit, protože to není v mé kompetenci. Pro Třinec je sestup velkým minusem," mínil Alois Grussmann a jedním dechem dodal: „Přece jenom jde o město, k němuž druhá liga prostě patří. Jsme z toho velmi smutní. Nyní se kádr musí hlavně a především zkonsolidovat."

Druhou ligu tak opustila jedna z jejích stálic. Zázemím a také fanoušky třinecký tým potvrzoval, že mu tato soutěž skutečně sluší. „Je to tak. Všichni uděláme maximum pro to, abychom se co nejrychleji vrátili do naší druhé nejvyšší soutěže. Neříkáme, že to bude okamžitě za rok. Do dvou tří let bychom ale chtěli být zpátky," prozradil odhodlaně.

Letos se Stará garda Slezského FC spolu rozhodně nesetkala naposledy. Hráči jsou již domluvení na další exhibiční zápasy. „Odteď bude Stará garda Opavy fungovat ještě trochu jinak. Všechno má pod sebou Radek Prasek a čekají nás asi ještě tři utkání na Opavsku. Jsem rád, že se takových exhibic mohu zúčastnit."

