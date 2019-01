Hlučín - Novou akvizici do útoku před nedávnem získali fotbalisté Hlučína. Jakub Ptáček se po cirka třech letech vrací do klubu, kde s fotbalem prakticky začínal. Uvedl se nejlepším možným způsobem. Hned během prvního přípraváku v hlučínském dresu se totiž zapsal mezi střelce. Značně tak přispěl k výhře nad Valašským Meziříčím v poměru 2:1.

„Jsem strašně rád, že se mi poštěstilo dát gól. Myslím si, že jsem nepodal vůbec špatný výkon," zamyslel se hned na úvod forvard, který do Hlučína přestoupil z pražské Slavie. V předchozím působišti se celkem trápil. Trenér mu moc šancí nedopřával, a tak se rozhodl zamířit jinam. Ve hře byly třetiligové a divizní kluby z Prahy, avšak Jakub Ptáček dal přednost Hlučínu, kde fotbalově vyrostl.

„Vůbec jsem nebyl spokojen se svou herní vytížeností. Bavil jsem se s vedením, že odchod do Hlučína by byl ideální volbou," přiznal.

Vybojovat si místo v sestavě juniorky sešívaných nebyl vůbec snadný úkol. Devatenáctiletý útočník odešel do české metropole asi před třemi a půl lety. Využil tehdy toho, že Slavia a Hlučín spolupracovaly. „Kolektiv ve Slavii byl dobrý. Domnívám se, že se mi povedla i letošní zimní příprava. Potom však začaly mistrovské zápasy a já dostal prostor na několik málo minut. Proto jsem stál o přestup jinam," pokračoval.

Pro Jakuba Ptáčka by mohl být Hlučín doslova ideální štací. Klub je známý tím, že příležitost dostanou talenti, kteří potom jdou do vyšších soutěží. Ukázkový je příklad jiného forvarda, Michala Skwarczeka, jehož si vyhlédl ligový Jablonec: „O Michalovi moc dobře vím. Strávil jsem tady několik let a znám, jak to tady funguje. Doufám, že můj osud bude podobný."

Na druhé straně je zde strašák toho, že to také nemusí vyjít. Nové hlučínské posily jsme se zeptali, zda počítá i s touto variantou. „Samozřejmě jsem uvažoval také nad tím, že pokud mi dráha profesionálního fotbalisty nevyjde, budu muset jít do práce. Spousta lidí mi ovšem říká, že mi je skoro dvacet a všechno mám ještě před sebou. Snad je to i pravda," posunul se dále Jakub Ptáček, který bydlí v Budišovicích.

Třebaže podstatnou část fotbalového života strávil právě v Hlučíně, jeho prvním klubem se stal ostravský Baník. I když si na fotbalovém poli Jakub Ptáček dost možná polepšil, na poli studijním ho letos nečeká nic jednoduchého. „V Praze chodím na gymnázium a budu dodělávat maturitu. Nebude to nic jednoduchého jezdit na dva nebo tři dny do Prahy a pak zase dojíždět zpátky," uvědomoval si.

Talentovaný útočník si je moc dobře vědom toho, že také v Hlučíně panuje celkem solidní konkurence. Do útoku se bude muset prosazovat přes takové vyhlášené střelce, jakými jsou Martin Hanus nebo třeba Martin Repa. „Vím, že Martin Hanus je snad nejstarší hráč a hra se od něho dost odvíjí. Má to tak trochu na povel. Snad se prosadím. Angažmá v Hlučíně vnímám jako šanci. Jednou bych se rád dostal výš, ale předtím se musím ukázat tady. Chci se o místo v sestavě porvat," připustil Jakub Ptáček.

