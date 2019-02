Opava – Jaroslav Černý hrál za reprezentaci, patřil k velkým postavám pražské Slavie v době, kdy dvakrát po sobě vyhrála ligu. Naposledy ale ofenzivně laděný záložník, který poprvé první ligu ochutnal v dresu Slezského FC, působil v páté německé soutěži. Svými technickými kousky bavil diváky v Bad Fussingu.

Jaroslav Černý | Foto: DENÍK / František Géla

Momentálně se ale připravuje na změnu dresu. Kam kroky čtyřiatřicetiletého rodáka z Horního Benešova povedou, zatím ale jasné není. Nicméně jisté je, že na českých trávnících ho neuvidíte. „Podzim jsem odehrál v Německu, v páté lize," začíná povídání majitel dvou mistrovských titulů.

„V klubu jsem měl podepsanou smlouvu, v pátek jsem s týmem absolvoval trénink a o víkendu zápas," poznamenal dvojnásobný reprezentant. Jeho fotbalová kapitola v Bad Fussingu je ale v současné době uzavřena. „Klub se dostal do finančních problémů, odešel trenér a s ním i já," prozradil záložník, který v Česku naposledy oblékal dres Českých Budějovic. V týdnu se pak připravoval s týmem Jílového u Prahy.

Na první pohled se zdá, že pro hráče Černého kalibru je pátá německá liga krokem zpátky. „Krok zpátky? Možná ano, ale já jsem příliš mnoho možností na výběr neměl. Nejsem nejmladší, navíc mám za sebou dost operací s koleny, a když jste v plném tréninkovém zatížení, pořádně to cítíte. A pak je tady ještě jeden velký problém, a tím je pražská Slavia," zvedá prst Jaroslav Černý.

„Jsem stále jejím hráčem a do Česka by mě pustila jen za tabulkovou hodnotu, a ta není zrovna malá. Nabídky jsem nějaké měl, jenomže když došlo na jednání, potenciálního zájemce odradila výše odstupného, které Slavia požadovala," vysvětluje čtyřiatřicetiletý fotbalista.

Velkým zklamáním byl pro něj návrat do Českých Budějovic, destinace, kde během dvou let patřil k tahounům týmu. Bohužel jeho poslední zkušenost s jihem Čech měla pořádně hořkou příchuť, když z bývalého hráče Opavy udělali jednoho z viníků budějovického nezdaru a po pěti zápasech ho přeřadili na strakonickou farmu. „Pár lidí mě zklamalo, nechci jim to ale nějak vracet nebo je špinit. Vím své, stejně jako někteří lidé, co jsou v současném vedení Budějovic," kroutí hlavou Černý.

V současné době řeší bývalý hráč tureckého MKE Ankaragücü svou budoucnost. „Mám na stole nabídku i z druhé rakouské ligy, zájem o mě má trenér, který mě vedl v Německu a nyní odešel do Rakouska," říká Černý.

K tomu, jak by zareagoval na to, kdyby se mu ozval opavský kouč Jan Baránek, uvedl: „Opavu mám rád, ale můj život je v Praze, mám tam bydlení a přítelkyni. Na Moravu jezdím už jen za rodiči. Chci se postavit na vlastní nohy, protože fotbalová kariéra mi pomalu končí."

O tom, že by se stal trenérem, nepřemýšlí. „Zprvu jsem s touhle myšlenkou koketoval, ale nějak mě to přešlo. Jsem celkově českým fotbalovým prostředím otrávený," přiznává Černý, který si vyzkoušel i slovenskou nejvyšší soutěž v barvách ambiciózní Senice, i zde ho ale ve větším rozletu přibrzdily zdravotní problémy.

Jaroslav Černý Narozen: 26. června 1979

Post: záložník

Působiště: Třinec, SFC Opava, Sigma Olomouc, FC Brno, České Budějovice, Slavia Praha, MKE Angaragücü, Senica, Budějovice, Bad Fussing

Reprezentace: 2/0

Úspěchy: dvakrát mistr ligy