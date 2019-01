Hlučín – Třetiligový Hlučín už má náhradu za trenéra Pavla Hajného, který se přemístil na lavičku Třince. Majitel klubu Lumír Kot tentokrát sáhl do vlastních řad. Z hlučínské šestnáctky vytáhl na post hlavního kouče áčka Ladislava Bártka.

Ladislav Bártek | Foto: Daniel Černaj

Právě před ním se nedávno objevila nabídka, která se podle něj nedala odmítnout.

Ladislav Bártek má bohaté trenérské zkušenosti. Věnoval se především mládeži. Až na dva roky u mužů v tehdy divizním Městě Albrechticích. Působil také v Krnově anebo třeba Slezském FC. Poslední část jeho fotbalového života je spojena právě s Hlučínem.

Jak již bylo řečeno, naposledy trénoval hlučínskou šestnáctku. V minulosti zastával pozici asistenta kouče Lubomíra Hrabiny u výběru do devatenácti let. Hlučínu se tehdy podařilo postoupit do celostátní ligy dorostu. „Zakládám si na dobré disciplíně a pořádku v kabině. Uplatňoval jsem to u mládeže a vyžadovat to budu i u mužů," poznamenal nový trenér Hlučína Ladislav Bártek.

A právě výborná orientace v mládežnických týmech Hlučína dost možná povede k dokonalému propojení s áčkem. V současnosti se zdá, že hlučínský první tým potká poměrně dost změn. Na odchodu jsou údajně někteří hráči a bude nutné za ně najít náhradu. „Z finančních důvodů se majitel klubu rozhodl najet na úspornější režim. Je pravda, že někteří fotbalisté zamíří jinam," uvedl Ladislav Bártek a ještě doplnil několik postřehů:

„Vytipováno máme několik jmen, ale konkrétní v tuto chvíli ještě nebudu. Nemělo by jít o hráče z nižších soutěží, než je třetí liga."

Jméno jednoho navrátilce je ovšem nasnadě. Hlučín do Pusté Polomi pustil na hostování Davida Lišku, jenž letos s pětadvaceti přesnými trefami opanoval tabulku střelců krajského přeboru: „Je to samozřejmě jedna z variant. David naladil výbornou formu. Nemá to jednoduché s dojížděním, protože bydlí až v Hlavnici. Před hostováním toho v hlučínském áčku moc nenahrál."

Hlučín také v nadcházející sezoně hodlá sázet na mladé hráče. Nový trenér áčka už ví, jakým způsobem bude základní jedenáctku sestavovat. „Jsou tady někteří velice zkušení hráči. Jedním z nich je Martin Hanus, který i ve svém věku střílí neskutečně hodně gólů. Dalším je třeba Petr Bogdaň. Tým je důležité stavět kolem nich tak, aby se na ně ti mladší nabalili a sbírali od nich zkušenosti," mínil dále Ladislav Bártek.

V Hlučíně už mají jasno o letní přípravě. Úvodní trénink se uskuteční 15. července. „Už o dva dny později sehrajeme první přípravák v Žeranovicích s Bohemians Praha. Potom nás čeká Valašské Meziříčí, Orlová anebo třeba Mikulovice," zakončil krátké povídání nový trenér Hlučína.

Petr Dušek