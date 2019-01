Martin Neubert, rodák z Chuchelné a stále kmenový hráč Slezského FC Opava, bude i v jarní části působit v MSFL. Hanáckou Slavii Kroměříž vyměnil za otrokovickou Viktorii, která šestadvacetiletého útočníka získala na půlroční hostování.

Martin Neubert (v černém) | Foto: DENÍK / Michal Sladký

„Měl jsem během přestávky ještě jednu druholigovou a spoustu třetiligových nabídek, nicméně volal jsem si s trenérem Sedlákem a nabyl jsem velmi pozitivního dojmu. Vše by mohlo v Otrokovicích klapat," prozradil Martin Neubert, od kterého se očekává, že by měl nahradit kanonýra Jana Silného.

„Jsem připravený na tlak a na to, že mě s ním lidé budou srovnávat. Znám jej, v létě jsme spolu byli na zkoušce v Třinci. Je to fotbal, já věřím, že budu dávat góly a pošlape i celý tým," podotkl fotbalista, který v minulosti oblékal i dres Frýdku-Místku.

Martin Neubert se těší na spolupráci s trenérem Sedlákem. „Slyšel jsem, že trenér Sedlák je velmi dobrý. Do budoucna bych se chtěl ještě probojovat do vyšší soutěže a věřím, že on by mě teď mohl posunout. Chci se nakopnout," prozradil útočník patřící stále Opavě.

Podzimní část vytáhlému útočníkovi nevyšla podle představ. V barvách Kroměříže se ani jednou nezapsal mezi střelce, přitom jarní část mu vyšla výborně.

„Skončilo mi hostování a z mé strany bych ani neprojevil zájem o další spolupráci. Zažil jsem tam pěknou loňskou sezonu, ale nyní na podzim se situace úplně obrátila. První čtyři kola se nám nepodařila, vypadl jsem ze sestavy a do toho hrály roli další vlivy, o kterých nechci hovořit. Trenér dal šanci jiným hráčům," komentuje svou poslední štaci.

Martina Neuberta v předešlých letech provázela zranění, která zastavila jeho fotbalový růst. Co očekává od angažmá v Otrokovicích? Prvořadé je pro mě zdraví. A sportovně? Loni jsem na jaře dal v Kroměříži ve čtrnácti zápasech jedenáct branek, tak nyní bych to chtěl napodobit. Mám obrovskou chuť do fotbalu poté, co jsem na podzim skoro nic neodehrál.

Hlavně ale ať se daří celému týmu," vzhlíží ke své budoucnosti.

Výhodu vidí i v tom, že z Otrokovic pochází jeho přítelkyně. „Za působení v Kroměříži jsem si tam našel přítelkyni, takže bývám u ní a mám to teď do klubu blízko," zakončil s úsměvem Martin Neubert.