Hlučín – Jméno Martina Skřehota už, zdá se, neodmyslitelně patří do užšího kádru aktuálně šestého týmu Moravskoslezské fotbalové ligy. V Hlučíně zažil v dorostu éru, která vyvrcholila postupem do první dorostenecké ligy a jej samotného navíc „vykopla“ až do mužské druhé ligy. Proto není divu, že se objevil na hlučínské umělce i v sobotním přípravném utkání proti Polance.

Martin Skřehot (ve žlutém) | Foto: DENÍK / František Géla

Jeho tým nakonec nováčka krajského přeboru, který se však pohybuje na jeho špičce, jednoznačně porazil (5:1). Ale v prvním poločase „vymyslel“ málokdy vídanou taktickou chybu, kdy při útočné standardce stála proti třem soupeřovým hráčům jen dvojice hlučínských zadáků. A jedním z nich byl i Skřehot.

„Jednoznačně chyba v komunikaci. My jsme při tom rohu na kluky řvali, že jsme vzadu dva na tři. Jenomže se k nám nikdo nevrátil a navíc jsme to po rychlém rozehrání jejich soupeře neucouvali. Já jsem proti míči vyběhl, ale netrefi l jsem ho, a my z té brejkové akce dostali gól. To by se určitě stávat nemělo,“ zdůrazňuje hlučínský středopolař.

Hlučín i podle toho, jak komentuje jednotlivá utkání trenér Pavel Hajný, prozatím nehraje v úplné pohodě. Sem tam vítězství, ale i nečekané porážky či krutý debakl s Opavou. „Není třeba panikařit. Jednak je do začátku jara v MSFL dost času a jednak věřím, že se hned od počátku chytíme. Teď jsme kvůli tvrdé přípravě unavení,“ vysvětluje Martin Skřehot s tím, že však do prvního ostrého zápasu půjde i se svými spoluhráči plně nachystán.

„Trenér určitě ví, co dělá. Zpočátku nám udělal tvrdší přípravu, ale teď už se začínáme zaměřovat i na herní stránku, takže nám nezbývá než věřit, že je všechno dobře naplánované a že si to za ten zbývající měsíc sedne,“ doplňuje. Hlučín může do jarní soutěže vstupovat v klidu. Pravděpodobně nemá naději zasáhnout do bojů o první příčku v tabulce (na HFK Olomouc ztrácí po šestnácti kolech jedenáct bodů – pozn. red.), na druhé straně by však neměl mít záchranářské starosti.

Zkrátka na rozdíl od mnohých jiných týmů si tak trochu může jaro užít. „Plán pro odvety je možná takový, že se budeme snažit předvádět pěkný fotbal a snad se nám bude dařit podávat dobré výkony,“ doufá mladý záložník, který má na svém kontě řadu třetiligových startů, ale i pár zápisů ve druhé lize. „To, že jsem docela rychle naskočil do sestavy A-mužstva, je dáno tím, že se tady vytvořila, dá se říct, nová startovní čára a po ní si trenér vybral sestavu, v níž jsem se objevoval i já. Určitě jsem za to rád a rozhodně se chci i přes chyby, které vím, že dělám, v ní i teď objevovat,“ plánuje čerstvě dvacetiletý zpravidla střední záložník.

A to přesto, že si musel dát zdravotní pauzu. „V průběhu zimní přípravy jsem měl pauzu způsobenou zraněním kolen. Doktoři mi řekli, že jsem snad měl opotřebovanou chrupavku, takže místo tréninků jsem nějaký čas jen rehabilitoval,“ vysvětluje.

První fotbalové krůčky dělal Martin Skřehot v rodné Polance, tedy v klubu posledního soupeře Hlučína. A pokud má volno, se snaží nevynechat jedinou možnost, aby jejich snažení v krajském přeboru sám na vlastní oči viděl. „Na Polance je vidět, že má super partu a dohromady tvoří kvalitní mužstvo, které šlape. Věřím jim, že i na jaře mohou útočit klidně i na první místo, i když je pravda, že to budou mít těžké. Je tam béčko Karviné, jsou tam Petřkovice nebo Český Těšín, které se o to budou taky rvát,“ domnívá se sympatický fotbalista, který prý před časem pokukoval po návratu do „rodného“ fotbalového hnízda.

„Řeknu pravdu: před nějakým rokem jsem o tom hodně uvažoval. To bylo v době, kdy jsem hrál v Hlučíně ještě za dorost. Ano, chtěl jsem z Hlučína odejít hrát právě do Polanky za muže. Ale tehdejší dorostenecký trenér mi to rozmluvil, udělal ze mě kapitána a my postoupili do první dorostenecké ligy,“ vzpomíná Skřehot.

Rozložení sil v MSFL je před jarem takové, že na absolutní špičce průběžného pořadí v boji o případný postup do druhé ligy se usadila dvojice 1. HFK Olomouc (35 bodů) a MFK Frýdek-Místek (30 bodů), které šlape na paty Břeclav a béčko Sigmy Olomouc (po 29). „Pro mě je největší favorit Olomouc, která je dost zkušená na to, aby si to pohlídala. Frýdek ji i může pozlobit, ale spíš si myslím, že ji nepřeskočí,“ dodává Martin Skřehot.