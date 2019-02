/ROZHOVOR/ Útočník Michal Hampel patřil k opavským odchovancům, kteří to s Kaučukem dotáhli až do ligy. V nejvyšší soutěži devětatřicetiletý útočník nastoupil k devětatřiceti duelům, ve kterých dal dvě branky. Kromě rodného klubu si zahrál také za Kralupy, Vítkovice, Jakubčovice, krátce si zahrál i v německém Aue.

Michal Hampel | Foto: DENÍK / František Géla

Když se Slezané vraceli za trenéra Bohuše Kelera zpátky do ligy, byl nejlepším střelcem svého týmu. Bohužel kariéru byl nucen ukončit kvůli zdravotním problémům už v devětadvaceti letech.

Několik let žil v Anglii, nyní je už zpátky, chvíli si pohrával s myšlenkou kopnout si i v nižší soutěži, nakonec tuto možnost zavrhl. V neděli na sebe navlékl po letech opavský dres, bylo na něm vidět, že exhibici si užil. Ještě pro upřesnění, Opava v exhibičním zápase remizovala s frýdeckými Valcíři 1:1.

Jak jste si nedělní exhibici užil?

Bylo to náročné. Ale jsem velmi rád, že jsem se mohl s kluky, se kterými se nám podařilo postoupit poprvé do ligy, znovu potkat. Potěšilo mě, že si klub na nás i po tak dlouhé době vzpomněl, byl to příjemný pocit.

Akorát ten výsledek, před dvaceti lety jste Frýdek porazili…

(usměje se) To je škoda. Dřeli jsme, jak jsme mohli, abychom vítězství strhli na naši stranu, bohužel to nevyšlo.

Od historického postupu Opavy do ligy uplynulo dvacet let, jaké to byly roky v podání Michala Hampla?

(zamyslí se) Dvacet let Michala Hampla? Hodně jsem putoval po klubech. Mám čtyři plastiky levého kolena, což není zrovna lichotivá bilance, měl jsem spoustu zranění, i proto jsem v devětadvaceti letech byl nucen ukončit kariéru. Následně jsem dlouhou dobu žil v cizině, nyní už jsem dva roky zpátky v Opavě. Musím přiznat, že deset let jsem do míče nekopl.

Říkal jste, že jste byl několik let v cizině, můžete prozradit, co jste dělal?

Žil jsem šest a půl roku v anglickém Manchesteru, ale to nic nemělo společného s fotbalem.

Na Premier ligue jste si zašel?

Manchester je fotbalové město, fotbalem to tam žije, nejednou jsem zašel.

Vy jste působil v Opavě v době, kdy se tady hrála liga, v kabině byli kvalitní hráči, vy jste se v této velké konkurenci jako odchovanec dokázal prosadit…

Dnes už je fotbal o něčem jiném, šanci dostávají hodně mladí hráči. Když jsem byl já mladý, v kabině byli fotbalisté jako Lojza Grussmann, Jirka Bartl, Karel Orel, respekt k nim byl obrovský. Tito kluci mě hodně naučili. Jako mladí jsme to neměli jednoduché, ale byl jsem rád, že jsem mohl být v Opavě. Musím uznat, že zde byla velká kvalita.

Nejpovedenější sezonu jste odehrál pod Bohušem Kellerem, tehdy jste byl nejlepším střelcem a Opavě vystřílel postup do ligy…

Přesně tak. První půlrok mi hodně vyšel, dal jsem deset branek, ale na jaře jsem se trochu zasekl. Sezonu se nám podařilo zvládnout a postoupili jsme.

Opavu sledujete?

Ano, pokud mi to vyjde, chodím i na zápasy, ale ne na každý. Trénuje tady Honza Baránek, kterého dobře znám, hrají mi spoluhráči David Mikula, Franta Metelka, Zdena Pospěch.

Nezamrzí vás, že jste kariéru ukončil už v devětadvaceti letech?

Nadšený jsem z toho, že musím tak brzy skončit, nebyl, měl jsem z toho smíšené pocity, ale jinak to nešlo, zdravotní stav mi to nedovolil. Musím přiznat, že chuť mám pořád.

A třeba zahrát si nižší soutěž, nad tím jste nepřemýšlel?

Uvažoval jsem nad tím, ale raději ne, bojím se dalšího zranění. Jsem rád, že jsem přežil tuhle exhibici.

Za vaší éry chodil na Opavu plný dům, dnes byly tribuny poloprázdné, to jste se museli bát…

Chodil, pamatuji si na Spartu, patnáct tisíc diváků. Dnes moc lidí nepřišlo, ale co se dá dělat.