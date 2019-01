Opava /ANKETA/ – Druholigové divadlo zvedá svou oponu. Fotbalový klub z Opavy odstartuje letošní ročník na domácím hřišti zápasem s Mostem.

Tisková konference Slezského FC Opava před začátkem druhé fotbalové ligy. | Foto: DENÍK / František Géla

Na středeční tiskové konferenci deklarovalo vedení své cíle. „V novém složení představenstva a managementu startujeme druhou sezonu, ta první byla stabilizační, nyní chceme bojovat o špici tabulky," řekla předsedkyně představenstva Pavla Brady.

„Jdeme do sezony s úspornými opatřeními, tím ale nechci říci, že by třeba došlo ke snížení platů hráčů a zaměstnanců," pokračovala šéfka Slezského FC Opava. Druholigový klub ze slezské metropole vstupuje do sezony s rozpočtem dvaadvacet milionů korun.

„Vloni jsme hospodařili se čtyřiadvaceti miliony a z této částky byl hrazen ještě čtyřmilionový dluh z předchozích let," pokračovala v hovoru na téma finance Pavla Brady. „Jen pro srovnání MSFL hrál klub za 26,5 milionu korun," doplnila.

Podle slov šéfky SFC pracuje intenzivně vedení na shánění nových partnerů. „Podařilo se nám získat nové partnery. Na dalších pracujeme, jedná se ale o dlouhodobý proces," poznamenala Brady.

Sázka na vlastní odchovance, Mikula nevyšel

Opavský klub chce jít cestou vlastních odchovanců. „V současném kádru jich máme třináct, což je velké procento, v tomto trendu chceme nadále pokračovat," podotkla předsedkyně představenstva. Odchovanců v aktuálním kádru mohlo být více, bohužel klíčového stopera Davida Mikulu vedení neudrželo, ten nakonec zamířil do Karviné.

„Na jaře odváděl výborné výkony, byl přínosem pro kabinu a naší prioritou ho bylo udržet. Jenomže Dukla měla vůči Karviné závazky, a tak přednostně jednala s ní. Navíc ani ze strany Davida jsem necítil, že Opava je pro něj na prvním místě, přitom od nás dostal nadstandardní nabídku," vysvětlil Daniel Kutty.

Vedle Mikuly odešli ještě Křeček a Halaška do Brna. „Věřím, že se nám je podaří nahradit, jak na tom ale jsme, ukáže až samotná liga," uvedl trenér Slezského FC Opava Josef Mazura. Před startem letní přípravy se hovořilo o tom, že by opavskou kabinu mohl posílit velezkušený záložník Pavel Zavadil, který v Opavě bydlí a byl hráčem zcela zadarmo. Nabídku nedostal a nyní kope ligu v Brně, kde na Slovácku patřil k nejlepším hráčům.

„Tento hráč nebyl vůbec v našem hledáčku," vzal si slovo Josef Mazura.

Do druholigových bojů vstoupí Opava sobotním zápasem proti Mostu. „Musíme začít vítězstvím. Chceme z opavského stadionu opět udělat nedobytnou tvrz, a ne jak tomu bylo loni," pravil kapitán Lumír Sedláček.

Opava a první liga

Opavský fotbal je už kvůli svému zázemí a výborným fanouškům často spojován s první ligou. V době, kdy se ligové licence nerozdávají na počkání, se stává, že postup je možný třeba i ze třetího, čtvrtého místa.

„Náš stadion splňuje prvoligové podmínky. Tedy až na jednu, kterou je vyhřívaný trávník. Navíc ten stávající potřebuje rekonstrukci, a nabízí se tak varianta vyhřívání udělat. Je to sice otázka financí, ale rozhodně ne nereálná," řekl ekonomicko-technický ředitel Radim Matýsek, který by osobně první lize nebránil. Stejně tak i trenér Josef Mazura.

Úpravy na opavském stadionu, tribuna H po rekonstrukci

Malou rekonstrukcí prošel v červnu opavský stadion, respektive tribuna H. Do ní bylo investováno 1,2 milionu korun. Byly vyměněny shnilé podlahy, a tribuna už je tak plně funkční. Na tribuně F byly opraveny svody a kotvení střechy, sníženo bylo oplocení před hlavní tribunou.

S basketbalem si konkurovat nebudou

Sobotu jako hrací den vedle druholigové Opavy mají také opavští basketbalisté. Sportovní fanoušek může ale zůstat v klidu, oba kluby jsou připraveny se dohodnout, tak aby se časy domácích zápasů nekřížily.

„Jsme připraveni spolupracovat a vymýšlet společné akce ohledně zápasů. S BK Opava máme dohodu, že letos se oni přizpůsobí našim časům, loni to bylo naopak. Navíc náš rozpis byl znám dříve než jejich. Už loni naše vzájemná spolupráce fungovala, věřím, že letos to bude ještě lepší," řekl ekonomicko-technický ředitel Slezského FC Opava Radim Matýsek.

Soupiska SFC Opava pro podzimní část sezony 2012 / 2013

Brankáři: David Hampel (1990), Josef Květon (1989), Otakar Novák (1977), Petr Štencel (1993)

Obránci: Jakub Dohnálek (1988), Matěj Hrabina (1993), Radek Kuděla (1985), Jakub Swiech (1992), Martin Uvíra (1988), Petr Pomp (1990), Luboš Horka (1988)

Záložníci: Marcel Cudrák (1990), Ondřej Ficek (1988), František Metelka (1980), Zdeněk Partyš (1983), Lumír Sedláček (1978), Jan Schaffartzik (1987), Michal Šrom (1987), Robin Wirth (1986), Václav Zapletal (1985), Dušan Žmolík (1982), Radek Němec (1992)

Útočníci: Radovan Lokša (1989), Hynek Prokeš (1986), Tomas Radzinevičius (1981), Tomáš Gebauer (1993)

Trenér: Josef Mazura, asistenti: Jan Pejša, Jaroslav Kolínek, trenér brankářů: Michal Kosmál, masér: Pavel Prusek, vedoucí mužstva: Petr Gratza

Během letní přestávky odešli: Milan Halaška, Lukáš Křeček (oba Brno), Coufal (Liberec), Mikula (Karviná), Tomáš Binar, Lukáš Krčmařík (oba hostování Hlučín), Martin Neubert (hostování Frýdek-Místek).

Během letní přestávky přišli: Radovan Lokša (hostování s opcí Kravaře/Prostějov), Michal Šrom (hostování s opcí Zlín), František Metelka (hostování Baník Ostrava), Hynek Prokeš (Frýdek-Místek), Tomáš Gebauer, Petr Štencel (dorost U19), Radek Němec (Opava B), v jednání je Jakub Dohnálek (Spartak Trnava/Liberec).