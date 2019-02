Už před derby Vítkovic s Hlučínem jeho jméno vyvolávali fanoušci hostů nejčastěji. A Petr Žižka na vlastní příznivce nezapomněl, s chutí jim po zápase pod tribunou děkoval za gratulace.

Petr Žižka (v zeleném) | Foto: DENÍK / František Géla

Vítězný souboj si v místech, kde se o několik desítek hodin dříve proháněl hvězdný sprinter Bolt, i díky vítězství 1:0 pořádně užil.

„Na starém stadionu ve Vítkovicích jsem toho odehrál hodně, na novém jsem měl ale premiéru. A musím říct, že to je krásný stadion, plac výborný a atmosféra byla taky dobrá. Derby jsem si i proto mohl užít," uvedl čtyřiatřicetiletý kapitán Hlučína.

V jediném regionálním derby letošní MSFL měli mít podle postavení v tabulce navrch domácí fotbalisté, na hřišti to ale až tak jasně nevypadalo.

„My jsme Vítkovice jako nějakého favorita nebrali třeba i jen proto, že se v posledních týdnech, navzdory nedávným porážkám s B-týmy Zlína a Slovácka, cítíme dobře. Akorát nám v poslední době chybí více střeleckého štěstí. Takže jsme měli dost sebevědomí, abychom si věřili v tom, že můžeme Vítkovice i podruhé v sezoně porazit," podotkl Petr Žižka.

Právě sebedůvěra a více prostoru na hřišti nakonec podle hlučínského kapitána rozhodlo. „A mám pocit, že jsme asi více chtěli, třeba i díky tomu, že jsme měli větší kontrolu na míči přes střed hřiště. Domácí to nakopávali, na to jsme byli připraveni, vzadu to dobře odbouchali a naši záložníci odražené míče podrželi," doplnil Petr Žižka, který se v prvním poločase přimotal do jedné z nemnoha rozmíšek, z níž nakonec vyvázl se žlutým napomenutím.

„Ale to byl normální fotbalový souboj, po kterém jsem přilehl domácímu hráči ruku. Jenže v tu chvíli do mě vběhl jejich stoper, myslím, že to byl Mikula, a najednou jsme byli skoro v sobě. Přitom to nic hrozného a zákeřného nebylo," pokrčil rameny.

Hlučín si v derby znovu dokázal, že se v sezoně mohl a ještě může měřit směle s každým soupeřem. A při pohledu na jejich sestavu či předvedenou hru ve Vítkovicích mohlo možná i leckoho překvapit, že jim v tuhle chvíli patří „až" pátá pozice se čtrnáctibodovým odstupem na vedoucí Prostějov.

„Určitě jsme mohli a asi i měli hrát o něco výš, některé zápasy nám však nevyšly. Herně jsme třeba nebyli špatní, ale fakt nejsme tolik produktivní, jak bychom si sami přáli. Třeba i teď proti Vítkovicím jsme měli kromě gólu snad další tři tutovky, které by se proměňovat měly," dodal v neděli vpodvečer usmívající se kapitán Hlučína Petr Žižka.

Jakou bude mít náladu v sobotu, kdy se svými spoluhráči bude bojovat na vlastním trávníku proti Hulínu o čtvrté místo v průběžném pořadí Moravskoslezské fotbalové ligy?