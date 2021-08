„S první půlí jsem byl až na koncovku spokojený. Hráli jsme velmi dobře, byli jsme v pohybu a díky tomu jsme si uměli poradit s blokem soupeře. Z naší aktivity plynuly pěkné akce. Vytvořili jsme si snad čtyři stoprocentní gólové příležitosti,“ řekl trenér opavského béčka Lukáš Černín.

Ty ovšem rezerva Slezského FC neproměnila, a jak už to ve fotbale zákonitě bývá, když jeden tým své šance nevyužije, udeří na druhé straně. A to se taky stalo. Vítkovické poslal krátce po změně stran do vedení Tomáš, v závěru pak přidal pojistku Richtár a ostravský celek si z Velkých Hoštic odvezl tři body.

„Máme mladý mančaft a chybovali jsme. Po inkasované brance jsme znervózněli a táhlo se to s námi až do konce utkání. Otevřeli jsme hru a střídající Tomáš Mičola mohl srovnat na 1:1, ale gól nedal. Poctivý a dobře organizovaný soupeř nám pak v závěru vstřelil druhou branku. Je to škoda, měli jsme rozhodnout v prvním poločase,“ doplnil Černín.

2. kolo divize F (neděle 8. 8. 2021):

Slezský FC Opava B – MFK Vítkovice 0:2 (0:0)

Branky: 51. Tomáš, 85. Richtár. Rozhodčí: Habermann – Mankovecký, Čampišová. ŽK: Koschatzký – Kalfas.

Opava B: Rolný – Katschmarz (67. Kirschner), Bystřičan, Koschatzký, Celta – Latoň (58. Janjuš), Jelínek, Gorčica (67. Silber), Ščudla – Putyera, Veselý (75. Mičola). Trenér: Černín.