/FOTOGALERIE/ Výborný výkon z prvního poločasu rozhodl o tom, že opavští fotbalisté ve 3. kole MOL Cupu porazili brněnskou Zbrojovku. Slezané v úvodním dějství dominovali. Dali tři góly, měli i další šance. I když loňský ligista snížil na 3:2, drama se nakonec nekonalo. Tým trenéra Miloslava Brožka si závěr pohlídal.

SFC Opava - Zbrojovka Brno | Foto: Deník/Petr Widenka

Opava vstoupila do pohárového duelu s brněnskou Zbrojovkou ve velkém stylu. Už po třech minutách hry poslal do vápna přízemní centr Rataj. K zakončení se ve skluzu dostal Ondráček. Gólman Šiman jeho pokus vyrazil ke Ščudlovi. Ale ani ten neuspěl. Za záchranou brzdu na poslední chvíli zatahoval Štěpanovský. Opava měla jasně navrch. Po centru Ondráčka se ve velké šanci zjevil Ščudla. Mladý záložník tentokrát zakončoval vedle brány. O minutu později tentýž hráč střílel těsně vedle opavské brány. Po čtvrt hodině hry se Slezané dočkali. Blecha se opřel do míče, jeho pokus byl vyražen k Helebrandovi a ten nekompromisně poslal Opavské do vedení. Za dalších pět minut už to bylo 2:0. Ve vápně byl faulován Rataj a Blecha z penalty zvyšoval na 2:0. Opava byla v laufu. V další tutovce se zjevil Yahaya. Brankář Šiman vytáhl parádní zákrok a šanci domácího útočníka zneškodnil. Hostující brankář si poradil i s jedovkou Kadlece. Ovšem ve 37. minutě už to bylo 3:0. Míč o tyčku otřel Yahaya. S góly se roztrhl pytel. Čtyři minuty před poločasem kopala Zbrojovka roh. Ten zahrál Martínek a volný Alijagič doklepl do sítě.

Ondřej Pyclík rád vzpomíná na Hlučín. Přestup do Opavy mu nevyšel

Na první zajímavější situaci ve druhém poločase se čekalo až do 60. minuty. Tutovku měl Alijagič, avšak neuspěl. Odražený míč se dostál k Jamborovi, jehož ránu vyrazil pohotově brankář Číž. Dvacet minut před koncem musel Číž zasáhnout proti střel Kronuse. Na druhé straně byla Kopečného rána sražena na roh. Čtyři minuty před koncem normální hrací doby kopalo Brno standardní situaci. K odraženému míči se dostal Kornus a Číž lovil míč ze své sítě. Drama se ale nekonalo. Opava si závěr zkušeně pohlídala a mohla se radovat z postupu.

SFC Opava – Zbrojovka Brno 3:2 (3:1)

Branky: 15. Helebrand, 21. Blecha, 36. Yahaya – 41. Alijagič, 86. Kronus. Rozhodčí: Zaoral – Žurovec, Pospíšil. ŽK: Janoščín, Rataj, Rezek – Pachlopník. Diváci: 1325.

SFC Opava: Číž – Kopečný, Helebrand, Janoščín, Kadlec – Omale, Blecha (72. Whiffen) – Rataj (72. Hýbl), Ondráček (62. Málek), Ščudla (62. Rezek) – Yahaya (71. Velčika). Trenér: Miloslav Brožek.

FC Zbrojovka Brno: Šiman – Toman, Hamza, Šlapanský, Štěpanovský (60. Koželuh) – Jambor (70. Pachlopník), Gaszczyk (60. Mara) – Kronus, Martínek, Smejkal (46. Potočný) – Alijagič (81. Večeřa). Trenér: Luděk Klusáček.