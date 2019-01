Opava – Další nová tvář se dnes odpoledne bude hlásit ve Slezském FC Opava. Do přípravy se s týmem Jana Baránka zapojí útočník Petr Nekuda.

Petr Nekuda | Foto: DENÍK

Třiadvacetiletý odchovanec olomoucké Sigmy by měl nastoupit i do sobotního přípravného utkání SFC s HFK Olomouc v Slatinicích. Nekuda má na svém kontě i dva prvoligové starty, a to v barvách Zbrojovky, kde v minulé sezoně hostoval. V minulosti hrával také za Třinec, v jehož barvách odehrál šestadvacet zápasů ve druhé lize a vsítil v nich čtyři branky.

Loni se také objevil v HFK Olomouc. Za Hanáky nasbíral ve Fotbalové národní lize dvanáct startů, ve kterých se dvakrát zapsal mezi střelce. Při svém brněnském angažmá vypomáhal také farmářskému týmu z Líšně, kde během čtyř utkání vsítil tři góly. „Útočníka nutně potřebujeme. Petr Nekuda je jednou z možností. Má zkušenosti z druhé ligy, ale nejdříve ho potřebuji vidět v tréninku a zápase," řekl trenér Slezského FC Opava Jan Baránek.