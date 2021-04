„Jak začít? Kúdela by si měl zamést před vlastním prahem. Neměl tam co dělat a je to nesmysl prvního rázu. Slavia měla vše pod kontrolou, navíc zbývalo jen pár minut do konce. Bylo to totálně špatně,” řekl pro Deník František Straka, bývalý reprezentant, čtyřnásobný československý mistr se Spartou a současný kouč druholigového Třince.

S vyneseným verdiktem, tedy trestem na deset zápasů, zásadně nesouhlasí. „Odsoudit někoho bez důkazů, to je skandál. Ať dá UEFA na stůl, co má a pak, jestli se to prokáže, tak to všichni budou respektovat. Ale toto je nepřijatelné,” dodal „Franz“ Straka.

Padaly i další tresty. Kamara za napadení Kúdely, ke kterému mělo dojít v útrobách stadionu, vyfasoval stopku na tři zápasy. A čtyřzápasový trest dostal také Kemar Roofe, jenž surově fauloval slávistického gólmana Ondřeje Koláře, jemuž zlomil čelní dutinu.

František Straka.Zdroj: Deník/Martin Ruščin

Nad nízkým trestem pro Roofa mnozí nechápavě kroutí hlavou. Stejně tak i Straka. „Myslím, že to, co předvedla UEFA, je naprostý skandál. To ať se na mě nikdo nezlobí. Byl to brutální způsob, jak někoho připravit o život. Sorry, ale ten hráč má šanci něco udělat v pohybu, aby se to nestalo. Hlava mi to nebere,” prohlásil emotivně Straka.

Pohled na ležícího brankáře Koláře ho hodně vylekal. „Vždyť ho Roofe mohl zabít. A oni pak ještě napíšou, že už brzy zase hrál. Zaplaťpánbůh, že je Ondra Kolář tak silná osobnost a že je odolný. Ale jak je možné, že frajer, který ho skoro zabije, dostane trest na čtyři zápasy? Měl dostat půl roku. Vůbec bych se s ním nebavil,” prohlásil Straka.

Podle zkušeného kouče rozhodnutí UEFA fotbalu vůbec neprospěje. „UEFA tak sama přispívá tomu, že ve fotbale bude daleko více agresivity. Pokud tady nebude etika hráčů a nějaký respekt, tak se budou přizabíjet. K tomu to totiž spěje,” uzavřel František Straka.