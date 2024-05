Smutná zpráva přišla z Opavy. Kamil Matěj odešel do fotbalového nebe

Smutná zpráva zasáhla na začátku tohoto týdne fotbalovou veřejnost na Opavsku. Do fotbalového nebe odešel trenér Kamil Matěj, bylo mu čtyřiasedmdesát let. Kamil Matěj jako trenér pracoval u žákovských výběrů Slezského FC Opava, poslední roky strávil v Háji ve Slezsku, a to jako trenér a později vedoucí mužstva. Ještě v sobotu byl u toho, když Háječtí na domácím trávníku porazili Krásné Pole 2:0.