Komu byste dali červenou kartu a za co?

Diego Maradonou. V mých očích to byl fotbalový génius.

Zaměstnanecká liga Deníku, 22. září 2020 v Moravskoslezském kraji. Okresní kolo v Palkovicích vyhrál GO Steel a.s. z Frýdku-Místku.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Chodím si zaběhat do parku, jezdím na kole.

Co děláte pro svou kondici?

/FOTOGALERIE/ Zaměstnanecká liga je celorepubliková fotbalová soutěž Deníku, která se hraje turnajovým systémem. Na přihlášená družstva, která se umístí na medailových pozicích, čekají atraktivní ceny a také publicita. Jedno z okresních kol se uskuteční v Moravskoslezském kraji, na hřišti v Bolaticích na Opavsku, a to ve středu 8. září od 14 hodin. Zúčastní se ho také z SFC Opava. Níže odpovědi Lumíra Sedláčka, sekretáře slezského fotbalového klubu.

