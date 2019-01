KOBEŘICE - První ligou ostřílený fotbalový obránce Pavel Harazim se stále baví fotbalem. Bývalý hráč Opavy, Vítkovic, Drnovic a Baníku pomáhá Kobeřicím v bojích o záchranu v krajském přeboru.

Pavel Harazim (úplně vlevo) | Foto: DENÍK

Zřejmě své nejlepší fotbalové roky prožil fotbalový zadák v Drnovicích. Klub patřil ke stálicím první ligy, dokonce si zahrál i v pohárové Evropě. Harazimova forma tehdy gradovala a zájem projevil i Mnichov 1860, jednání tenkrát nedopadla a Pavel se vrátil přes ostravský Baník zpět do Městských sadů.

S Opavou toho zažil hodně. Závěr své bohaté kariéry dohrával v Kravařích a ani ve svých skoro osmatřiceti letech ještě nepověsil kopačky na hřebík. Diriguje obranu Kobeřic, které v současné době hrají o záchranu v krajském přeboru. „Jak se říká, hraji již jen fotbal pro radost z pohybu,“ usmívá se obránce, jenž v první lize nastřádal 277 startů, ve kterých nastřílel sedm branek. Kobeřicím se v současné době příliš nedaří a jsou vážným adeptem na sestup. „Situace není dobrá. Navíc máme těžké vylosování. Hrajeme s celou špičkou, Hájem, Bohuslavicemi a Havířovem,“ poznamenal bývalý ligista.

„V poslední době máme obrovské problémy se sestavou. Už tak úzký kádr postihla vlna zranění. Ze základu nám chybí snad pět hráčů, místo kterých hrají dorostenci a kluci z béčka. Na hřišti je to znát,“ podotýká Harazim, kterého mrzí také slabá účast hráčů na trénincích. „Trénujeme v šesti, sedmi lidech a to není ideální. Na krajský přebor je to hodně málo,“ míní Pavel Harazim.

Nějakou zvýšenou pozornost od protihráčů jakožto bývalý ligista necítí. „Beru to jako normální zápasy. Kraj hrají i někteří mí spoluhráči jako Roman Nohavica či Petr Samec. Jak říkám hraji to pro radost, dokazovat si nic nemusím,“ usmívá se sedmatřicetiletý fotbalista. Na vyšší soutěž již nepomýšlí: „Tak to určitě ne. Na podzim se chystám kopnout podnikovku, letos jsem jim moc nedal.“ U fotbalu by chtěl exopavský zadák pokračovat i po úplném skončení hráčské kariéry. „Nebylo by špatné začít trénovat, třeba tady v Kobeřicích,“ poznamenal Harazim.

Jinak výsledky svých bývalých klubů bedlivě sleduje. „Hlavně Opavu. Teď v týdnu jsem byl na školení trenérů, kde jsem potkal Honzu Pejšu, řeč přišla také na poslední zápas v Hradci Králové. Klobouk dolů před tím, že se opavský fotbal dokázal zvednout. Fandím trenéru Nečkovi, dává šanci mladým, a to je důležité. Na jaře šli herně nahoru,“ zakončil Pavel Harazim.