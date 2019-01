MOKRÉ LAZCE - Fotbalisté Mokrých Lazců, účastníci I. A třídy, již finišují s přípravou na nadcházející soutěžní ročník. V tom již nechtějí mít starosti se záchranou.

Mokré Lazce chtějí hrát atraktivní kopanou. | Foto: DENÍK/Vladimír Žurek

Mužstvo pod vedením trenéra Františka Mareta zahájilo náročnou letní přípravu na novou sezonu již 12. července po krátkém volnu. Na jeho svěřence nejdříve čekal tvrdý fyzický blok, který měl posloužit k získání kondice a výbušnosti. „Ve druhé fázi přípravného období jsme se pak již zaměřili na herní přípravu a nácvik standardních situací. Sehráli jsme také několik přípravných utkání, která měla svou kvalitu. Tyto duely tedy splnily naše očekávání,“ řekl k přípravě trenér Mokrých Lazců František Maret.

Soupeři jeho mužstva byli postupně družstva Pusté Polomi, se kterou Lazce prohrály 2:5. Následně se jim postavil nováček krajského přeboru z Oldřišova, s nímž uhrály cennou remízu 2:2. Dalším soupeřem Mokrých Lazců byly Služovice, které si odvezly porážku 5:0, a posledním přípravným utkáním bylo to se Stěbořicemi, ve kterém Lazce slavily divoké vítězství 6:4.

Trenér Maret zdůraznil, že v přípravných zápasech dostali šanci také nadějní dorostenci, z nichž nejméně jeden by se měl objevit na podzim v základní sestavě. „Do kádru jsme získali také některé posily, které by nám měly v další sezoně výrazně pomoci,“ pokračoval Maret. Do týmu přišel Kostřiba z Komárova, Garba z Krnova a Černý z Robotu Opava. V jednání je příchod zkušeného útočníka Jana Žurka, který si zahrál také v druholigové Opavě. V minulé sezoně oblékal dres konkurenční Slavie Opava. Klub také shání ještě jednoho kvalitního brankáře.

Citelnou ztrátou pro Mokré Lazce však bude odchod Vaculíka, který se vrátil do mateřského Hlučína, kde se ve veliké konkurenci dokázal prosadit do druholigového kádru. „Petr Vaculík nám bude opravdu chybět. Vstřelil poměrně hodně gólů, o které se nyní budou muset podělit ostatní hráči,“ podotýká Maret. Ten by rád v příští sezoně hrál atraktivní útočný fotbal, který by přilákal diváky. „Chceme hrát v klidném středu tabulky bez starostí se záchranou,“ uzavřel kouč Mokrých Lazců.