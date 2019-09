Odměna pro Meleckého družinu je sladká. Slezané budou 25. září hostit ligového vicemistra z Plzně.

„Pro nás je to velká ostuda. Při vší úctě k soupeři jsme měli vyhrát. Bohužel děláme hloupé individuální chyby, které Hlučín potrestal,“ zlobil se kouč Vítkovic Jiří Balcárek.

„Jsme celkově nespokojeni s kvalitou naší hry. Hlučín nás nepřehrál, dali jsme si góly sami,“ dodal trenér hostí.

„Vyšel nám vstup do zápasu, rychle jsme vedli, a to nás uklidnilo. Poté naše hra vycházela z dobré defenzivy. Snažili jsme se chodit do brejků,“ pochvaloval si kouč Hlučína Marcel Melecký. „Už se těšíme na Plzeň,“ uzavřel.

MOL cup 2. kolo: FC Hlučín – Vítkovice 4:2 (3:1)

Branky: 6. T. Dostál, 13. Rubý, 23. Kraut, 62. Wolf – 26. Kovařík, 65. Hudeczek (vla.). Rozhodčí: Dubravský – Dresler, Mikeska. ŽK: Vengřinek, Rubý, Jančík, Žižka, Wolf – Matěj, Surzyn. ČK: 52. Heiník – 88. Surzyn. Diváci: 260. Postupuje Hlučín.

Hlučín: Kolenko – Hudeczek, Heiník, Žižka – Wolf, Štefek, Vengřinek – Opařil (46. Jančík), Rubý – T. Dostál (73. Gros) – Kraut (84. Dolba). Trenér: Marcel Melecký.

Vítkovice: Šimkanič – Surzyn, Mikula (27. Matěj), Holiš, Klusák – Prasus (46. Zorvan), Motyčka (77. Matoušek), Suchan, Buchvaldek – Kovařík, Martišiak. Trenér. Jiří Balcárek.