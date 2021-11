Opavští fotbalisté si drží dobrou formu i v reprezentační přestávce. V pátek dokázali vyhrát na hřišti účastníka polské Ekstraklasy Górniku Zabrze 1:0. Jediný gól vstřelil Tomáš Rataj.

Opava vyhrála v Polsku | Foto: Deník/Petr Widenka

Byl to pro nás hodně náročný zápas, zejména po fyzické stránce,“ přiznal trenér Opavy Roman West. „Soupeř z polské ekstraklasy byl velmi silný při hře s míčem. My jsme šli do zápasu z plného tréninkového zatížení, měli jsme silové testy, dvoufázový trénink. O to více si ceníme vítězství a velmi dobré práce všech hráčů zejména do defenzivy i pod tlakem únavy. Pro zápas jsme namixovali dvě rovnocenné sestavy a kluci to zvládli výborně. Odměna pro kluky je taky nula vzadu,“ zakončil šéf opavské lavičky.