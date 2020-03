Travego je nejvyšší třídou Mercedesu a může se pyšnit titulem nejbezpečnějšího zájezdového autobusu na světě.

„Jedná se o komfortní vůz. Má veškeré jízdní asistenty, jako například hlídače jízdních pruhů, adaptivní tempomat, který udržuje vzdálenost od vozidel, všechna sedadla jsou vybavena bezpečnostními pásy a jsou výsuvná do uličky. Samozřejmostí je retarder, ABS a další věci, které jsou součástí moderních autobusů,“ vyjmenovává jednatel společnosti a dvorní řidič fotbalistů Petr Martikán.

„Pro cestující je k dispozici toaleta, kuchyňka, dva monitory, měnič zásuvek na 230 voltů, dvě lednice. Součástí všech našich autobusů je WIFI,“ pokračuje v povídání.

Autobusy v klubových barvách nejsou žádnou novinkou. „Slezský FC Opava vozíme nově dva roky. Už s Romanem Skuhravým jsme se štenkrovali, že by to takový autobus chtělo,“ pousmál se Petr Martikán. „Ledy se hnuly, ale až když se stal ředitelem klubu Jaroslav Rovňan. Spolu jsme se rychle domluvili na realizaci. Myslím si, že výsledek je hodně zdařilý,“ podotkl.

Opavská dopravní společnost Josef Martikán je dlouhodobě spojována s opavským sportem. „V březnu to bude třicet let, co jsme začali podnikat. A od počátku existence vozíme opavské sportovce. Pamatuji si i na dobu, kdy jsme vozívali hráče opavského Kaučuku,“ vzpomíná šéf a řidič v jedné osobě, který se považuje za velkého patriota. „Sport mám rád, pokud mi to časově vychází, nenechám si ujít jediný zápas,“ pousmál se Petr Martikán.

Modrý Mercedes nebude vozit pouze fotbalisty. „Chceme, aby byl autobus vytěžován celoročně. Když nebudeme mít požadavek od fotbalistů, je možné, že pojedeme klidně pro nějakou z opavských škol, nebo pro basket,“ poznamenal.

Toho, že by se „modrý krasavec“ mohl stát terčem konkurenčních fanoušků, se Petr Martikán nebojí: „Věřím, že naprostá většina fanoušků konkurenčních klubů jsou normální lidé. Autobus přece na za jejich nevraživost nemůže.“

Ještě jedna zajímavost k novému vozu. Dopravce musel při výběru autobusu zohlednit i jeho délku. „Je pravdou, že s delším vozem byly problémy při otáčení například ve Zlíně nebo pražském Edenu,“ přidal Petr Martikán ještě jeden postřeh.

Za dotažením myšlenky klubového autobusu do zdárného konce stál ředitel SFC Opava Jaroslav Rovňan. „Myslím si, že klub jako Slezský FC si autobus v klubových barvách zaslouží. Jistě i tento krok přispěje k budování klubismu a vnímání značky SFC. Přeji si, aby nám nový autobus v klubových barvách, který bude jezdit nejen s naším A-mužstvem, přivážel jen pozitivní výsledky a hlavně, aby se vždy šťastně vracel ze všech cest domů,“ poznamenal Rovňan, který nechyběl na sobotním slavnostním křtu.

„Ještě bych chtěl dodat, že klub autobus nevlastní, jak si někteří mylně mysleli,“ doplnil.

Velká premiéra Mercedesu-Benz Travego bude tento víkend, kdy Slezský FC Opava hraje na hřišti libereckého Slovanu.