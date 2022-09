Josef Celba hraje pouze krajský přebor

Loni patřil obránce Josef Celba k oporám Slezského FC Opava, kde týmu pomohl až do baráže. V Městských sadech ale nebyl o jeho další služby zájem, tak se vrátil do ostravského Baníku. Momentálně kope pouze krajský přebor, a to za ambiciózní Řepiště.