Ten se nedávno vrátil z belgického Bruselu, kde proběhl UEFA Share, vzdělávací program kondičního charakteru, kterého se zúčastnili také zástupci z Belgie, Německa, Rumunska, Černé Hory, Lichtenštejnska a České republiky. Mezi přednášejícími byl i kouč belgické reprezentace Roberto Martínez.

Michal Hampel byl jedním z pěti zástupců českého fotbalu, což ukazuje, že v Opavě dělají svou práci dobře. „Mezi přednášejícími byli dva kondiční trenéři z anglické Premier league, kteří se této problematice věnují třicet let, a také trenér belgické reprezentace Roberto Martínez. Bylo to obohacující z hlediska metodiky, trendů a pohledů na různá témata. Celá akce byla z velké části zaměřena na využívání GPS systému ve fotbale,“ nastínil Michal Hampel, který sám v Česku vedl na toto téma přednášku.

„Fotbal se neustále vyvíjí a my na to musíme reagovat. Je jasné, že nemůžeme trénovat tak, jak před deseti lety. Technologie začínají mít výraznou roli ve fotbalovém prostředí a my to nesmíme opomíjet,“ poznamenal.

„Říká se, že máme dělat z atletů fotbalisty, ale s tím nesouhlasím, má to být naopak,“ podotýká.

Klasičtí hračičkové podle něj ztrácí na hřišti místo. „Trend je takový, že na hřišti vše probíhá v rychlosti, tam se hračičkové nemůžou uplatnit,“ pokračuje v povídání.

Doby, kdy kondiční trenér měl na starosti jen předzápasovou rozcvičku, jsou dávno pryč. Opava patří ke klubům, které s GPS technologiemi pracují. „Začali jsem s tím v lednu a už nyní máme první malé výsledky. Do půl roku by měl být progres znatelnější,“ míní Michal Hampel.

Fotbalisté Slezského FC Opava jsou tak pod velkým drobnohledem. GPS používají jak v tréninku, tak během zápasů. Realizační tým má tak o svých svěřencích jasný přehled.

„V Opavě s ní začínám. Hráči si museli na tuto novinku zvyknout. Dnes jsou ale ve stadiu, že se sami zajímají o své výsledky a začínají věřit, že jim GPS můžou zlepšit výkonnost,“ těší Hampla.

Na chuť jí přišel i veterán Pavel Zavadil. „Pavel je profík, zná své tělo a ví, co potřebuje. Jsem si jistý, že i on vidí v této nové technologii posun dopředu,“ říká kondiční trenér SFC Opava.

Jak technologie GPS v praxi funguje? Hráči mají na těle čip, který monitoruje jejich práci na hřišti. Díky této technologii lze předejít například i zranění fotbalisty. Je dobrým pomocníkem v přípravném období.

„Je třeba si uvědomit, že všechno vychází ze zápasového zatížení. Podle toho se nastavuje tréninkový mikrocyklus,“ prozrazuje opavský kondičák a doplňuje: „Díky GPS můžeme přizpůsobit tréninkové zatížení pro jednotlivé pozice. U středních záložníků řešíme objem, u krajních hráčů rychlost atd…“

Aby GPS technologie slavila úspěch, musí jí být nakloněný i trenér. „V tomto směru funguje současný opavský realizační tým skvěle. Tuto filozofii sdílíme všichni, a to je dobře. Věřím, že nás to posune dál,“ dívá se Michal Hampel směrem k nejbližší budoucnosti. „GPS systém nám pomáhá monitorovat hráče v průběhu zápasu a popřípadě reagovat na vývoj z hlediska únavy hráče,“ přidává ještě jeden postřeh.

Nová technologie, která v trojkové, nejnižší verzi, přijde na 380 tisíc, je svým způsobem i bičem na hráče. Jen pro upřesnění, jedničková něco přes milion korun.

„Tady nic neošidíte. Hráči to sami poznali. Dobře si uvědomují, že když intenzita tréninku není taková, jakou si představujeme, musí si to odpracovat po tréninku,“ přibližuje Michal Hampel. I díky catapultu se může tým kvalitně připravit na celou sezonu. „V tom vidím další velké plus,“ doplňuje opavský kondiční trenér s tím, že by si dokázal představit používání GPS technologií i pro kategorie U17 a U19 „Je to jedna z cest, jak se posouvat dál, ale vše je to o možnostech klubu,“ poznamenal.