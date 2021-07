V letní pauze došlo v Háji k velkému průvanu. Trenérské kormidla se chopil Michal Janík, který zároveň působí i ve fotbalové akademii ostravského Baníku. „Kvalitní trenér je základ,“ podotkl klubový šéf Pavel Blažej.

Nový kouč bude mít k dispozici hodně zajímavý kádr. „Momentálně máme čtyřiadvacet hráčů, přijde ještě ale zúžení, čtyři kluci skončí,“ poznamenal Blažej. Branku Háje bude hájit odchovanec Slezského FC Opava Lukáš Godula. Šestadvacetiletý brankář vedle Opavy působil také v Mladé Boleslavi a Petřkovicích. Naposledy chytal v Německu, kde nastupoval za BV Cloppenburg a BSV Rehden. „V Lukášovi jsme získali kvalitního brankáře, který navíc bude plnit roli i hrajícího asistenta,“ doplnil Blažej.

Háječtí mají v kádru dokonce hráče se slávistickou minulostí, a to Tomáše Freita. Třiadvacetiletý útočník kopal také za ostravský Baník, Vyšehrad, byl také ve Slezském FC, kam si ho vytáhl někdejší trenér Roman Skuhravý. Z Karviné dorazil do Háje o rok starší útočník Patrik Pavelka, který si zahrál i druhou ligu za Vítkovice. To ale není zdaleka vše. Z Hlučína do týmu trenéra Janíka dorazili Kryštof Jančík a Martin Krejčí. Z Petřkovic pak Patrik Strakoš, z HFK Olomouc Lukáš Regec a Ivan Daniel z Píště. „Kádr prošel pořádnou obměnou. Myslím si, že se nám povedlo přivést zajímavé hráče,“ podotkl Pavel Blažej.

Háj už v přípravě naznačil svou sílu. Dvakrát rozstřílel Bolatice, jednou Mokré Lazce. „Prohr jsme akorát s Dolním Benešovem. Kluci mají také za sebou třídenní soustředění,“ prozradil ještě šéf hájeckého fotbalu a dodal: „Konkurence v týmu se zvedla, trénujeme ve vysokém počtu hráčů. Mám z toho dobrý pocit.“

Velké změny předurčují klub z Opavska, aby se rval o postup do divize. „Udělali jsme velké změny. Chceme hrát o postup, to je náš cíl,“ řekl otevřeně Pavel Blažej. „Ambice mají ale na druhou stranu i Břidličná, Hlubina nebo Krnov. Fanoušci se mají na co těšit,“ dodal.