Fotbalisté Háje by v případě vítězství nad Krnovem šli do čela Krajského přeboru. To se jim ale nepodařilo. Prohráli 3:4. Domácí kouč Michal Janík musel už během prvního poločasu čtyřikrát střídat. I tento fakt se promítl do výkonu Hájeckých.

Krnovští fotbalisté vyhráli osmý zápas v řadě. Naposledy vyhráli v Hájí 3:4. | Foto: Marek Koraba

„Je to pecka, jsme nadšeni,“ nechal po zápase volný průchod svým emocím trenér Krnova Gustav Santarius. „Nezačali jsme dobře. Hned v osmé minutě jsme inkasovali. Naštěstí jsme dokázali rychle odpovědět,“ vydechnul si. Na 1:1 srovnával z penalty Bartoníček, která byla nařízena za faul na Váňu. Ve 35. minutě šli domácí znovu do vedení. Brankář Řeháček zůstal místo výběhu v brance a Regec křižnou poslal Háj do vedení. „Chtěli jsme soupeře zaskočit změnou rozestavení. Dali jsme rychlý gól, jenomže vlastními individuálními jsme Krnov vrátili do hry,“ přiznal hájecký kouč Michal Janík, který musel v prvním poločase řešit velké problémy se sestavou. „Během úvodních pětačtyřiceti minut nám kvůli zranění vypadli čtyři hráči ze základní sestavy. Hodně nám to narušilo náš koncept,“ podotkl šéf hájecké lavičky. Poslední slovo v první půli měl Krnov. Hrubý potáhl po lajně balon, proti hráči udělal zasekávačku a centrem našel Sklenaříka, který míč uklidil do brány – 2:2.