„Připravovali jsme se na to, že Břidličná má dva výborné střeďáky, ale i tak jsme se chtěli snažit o kombinační hru. V utkání byly pasáže, kdy jsme měli více ze hry, ale také období, ve kterém nás Břidličná přehrávala,“ ohlížel se za utkáním trenér Háje ve Slezsku Michal Janík. „Šance byly k vidění na obou stranách. My jsme se dostali do dvou momentů, ve kterých se nám nepodařilo dostal míč ze tří metrů do branky,“ pokračoval domácí kouč. „Velké problémy nám dělal hostující záložník Cudrák,“ řekl ještě k prvnímu poločasu.