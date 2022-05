„Pro nás to jsou zlaté tři body,“ usmíval se hostující obránce Kamil Molnár. „V prvním poločase měli domácí více ze hry, drželi balon na svých kopačkách, že by si vytvořili čistou gólovku, to ne,“ pokračoval v hodnocení duelu Molnár. Jakubčovice měly jednu šanci, tu ale Ďurica neproměnil. Bylo to po akci, když šel ze strany sám na brankáře.