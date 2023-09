Výraznou posilu ulovil účastník fotbalového krajského přeboru z Háje ve Slezsku. Do týmu trenéra Jana Baránka míří velezkušený brankář Petr Vašek. Čtyřiačtyřicetiletý gólman má odchytaných devět sezon v nejvyšší soutěži. V ní si zapsal 148 zápasů, ve kterých vychytal 45 nul.

Petr Vašek | Foto: DENÍK / František Géla

Petr Vašek přišel do tehdejšího Kaučuku Opava z Nového Jičína a ve slezské metropoli si vyzkoušel také poprvé, jak chutná liga. Následoval přestup do ostravského Baníku. Chytal také za Kladno, Slovácko nebo Ústí nad Labem. Petr Vašek působil i v ruské Superlize, kde oblékal dresy Novosibirsku a Tomsku. Zkušený gólman se tak opět potká s trenérem Janem Baránkem, pod kterým chytával i v Opavě. Jeho poslední fotbalovou destinací byla Slavia Opava. „Petra Vaška se nám podařilo zaregistrovat. V jeho osobě jsme získali velkou zkušenost. V nejbližší době by se měl objevit i v naší brance,“ řekl k příchodu bývalého ligisty jeden z hájeckých trenérů Ondřej Matěj.