„Hrálo se na malém hřišti. O fotbalu nemohla být řeč, šlo spíše o boj,“ řekl trenér hájeckých fotbalistů Michal Janík. „Museli jsme dávat balony rychle do strany a následně centrovat do vápna. Jedině tak jsme mohli uspět,“ pokračoval hostující stratég. Domácí celek šel do vedení ve 20. minutě. Za patnáct minut bylo srovnáno. Strakoš zahrával standardní situaci. Ve vápně se nejlépe zorientoval Šimeček a uklidil balon k tyči – 1:1.