Na vítězství z Kobeřic se jim nepodařilo navázat. Fotbalisté z Dolního Benešova v sobotním duelu nestačili na favorizovaný Háj. Hostující výběr otevřel skóre už ve čtvrté minutě a nakonec zvítězil vysoko 4:0.

Dolní Benešov tentokrát prohrál | Foto: Deník/Petr Widenka

„Nezachytili jsme vstup do utkání. Soupeř dal hned po čtyřech minutách gól, a to nás poznamenalo. Byli jsme zakřiknuti a chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do hry. Byli jsme málo agresivní,“ přiznal dolnobenšovský trenér Dušan Harazim. Ve 4. minutě přišel centr na Konvičku, ten balon připravil pro Eršila a bylo to 0:1. „Věděli jsme, že Dolní Benešov v zimě posílil a že největší nebezpečí hrozí od Labudy. Rozehrávají všechno na něj. Nám se ho podařilo eliminovat. Krom dvou věcí, neměl vůbec nic. My jsme měli dobrý vstup do zápasu. Dali jsme už ve čtvrté minutě gól a hru kontrolovali. Měli jsme další tři gólovky, které se nám nepodařilo proměnit,“ vzal si slovo kouč Háje ve Slezsku Michal Janík. „Od nějaké dvacáté minuty jsme měli možná i optickou převahu, to ale bylo vše. Veškeré naše snažení končilo před šestnáctkou soupeře,“ řekl ještě k úvodnímu dějství Harazim.

Deset minut po přestávce byl ve vápně faulován Blažej a kopala se penalta. Tu Konvička proměnil. „Další dvě branky padly poté, co jsme presingem donutili soupeře k chybám. S výkonem i výsledkem jsem spokojen,“ pochvaloval si Michal Janík. „Kluci se snažili, ale tentokrát nám to tolik nešlo. Ukázalo se, že Háj má kvalitní tým,“ zakončil benešovský stratég.

Dolní Benešov – Háj ve Slezsku 0:4 (0:1)

Branky: 4. Eršil, 55. Konvička (penalta), 76. Freit, 85. Urbančík. Rozhodčí: Tabášek – Slaný, Kovařík. ŽK: Moravec. Diváci: 156.

Dolní Benešov: Simkanič – Sobek, Moravec, Kaluža, Kalfas – Jaroszek (78. Górecki), Skroch, Herich (78. Kolaska), Pískala (78. Bartůněk) – Labuda, Osvěčík (85. Večerek). Trenér: Dušan Harazim.

Háj ve Slezsku: Virec – Ivan (78. Komárek), Konvička, Maluš, Blažej – Strakoš, Freit (78. Žurek), Urbančík, Krejčí – Lampa (66. Keller), Eršil (66. Míšanec). Trenér: Michal Janík.