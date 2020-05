„Tato myšlenka mě napadla zhruba čtrnáct dní zpátky. V dorostu máme dva kluky ze Zlínského kraje, jeden je z Valmezu a druhý z Bystřice pod Hostýnem. Kvůli současným opatřením a podobně kluci nemohou dojíždět do na tréninky do Opavy, takže jsme se dohodli tak, že za nimi přijedu já,“ popisoval svůj nápad David Hampel.

Erik Schönwälder s Janem Hegarem byli z počínaní svého kouče nadšeni. Na trénink dorazil také Radek Vítek, kterého David Hampel vedl v akademii olomoucké Sigmy. Mladý brankář to dotáhl daleko, v současné době je součástí organizace slavného Manchesteru United.

„Vzhledem k tomu, že jsem s kluky jednou za týden, měli jsme delší trénink. Většinou je mívám dlouhé hodinu nebo hodinu a čtvrt a teď jsme na hřišti strávili asi hodinu a čtyřicet minut. Ideální to není, ale jednou za čas to neuškodí. Navíc teď, kdy kluci nemají zápasové vytížení,“ vracel se ještě k pátečnímu výjezdu rodák z Hlučína. „Dělali jsme snad všechna cvičení kromě centrovaných míčů. Byly tam cviky zaměřené na rozehrávku, rychlost i reakční cvičení. Chtěl jsem docílit toho, aby toho trénink obsáhl co nejvíc,“ zakončil.