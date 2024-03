„Původně jsem počítal s tím, že to ve Zborovicích doklepu aspoň do padesátky. Fotbal mě tam bavil. Podařilo se nám postoupit z nejnižší soutěže až do I.A třídy. Klub si vybudoval respekt u soupeřů, chodili na nás diváci, prostě paráda. V týmu byli dobří hráči, jako například Michal Ordoš,“ vracel se Martin Hanus ke své poslední štaci.

Jenomže nakonec ne vše bylo zalito sluncem. Majitel klubu nenašel řeč se starostou Zborovic a fotbalová pohádka Pilany skončila.

„Starosta fotbalu nefandil. Našemu majiteli trpělivost došla a položil to. Je to škoda, ve Zborovicích šla totiž vedle mužského áčka nahoru i mládež. Je mi smutno z toho, jak to nakonec dopadlo,“ přiznal Martin Hanus, který nakonec v týmu působil jako hrající trenér.

V jarní části bude nestárnoucí útočník oblékat dres Slavie Píšť. „Končit jsem ještě nechtěl. Plánoval jsem jít do klubu, kde někoho znám, a který se nachází v blízkosti Hlučína. Ve hře byly ještě Darkovičky, ovšem Píšť byla jasnou volbou. Hrají tam bývalí kluci z Hlučína. Navíc tým trénuje můj velký kamarád Petr Žižka. Už se těším na jarní část,“ svěřil se sedmačtyřicetiletý kanonýr.

Martin Hanus pomalu přepíná do trenérské role. Ve Zborovicích plnil roli hrajícího kouče. V současné době je asistentem Dominika Kroupy u devatenáctky FC Hlučín.

„U fotbalu chci zůstat i po konci hráčské kariéry. Už dříve jsem byl v kontaktu s Alešem Březovským, manažerem mládeže v Hlučíně, že bych mohl vést dvanáctku nebo třináctku. Nakonec chyběl asistent u devatenáctky, tak nyní pomáhám Dominiku Kroupovi. Musím přiznat, že práce mě chytla,“ podotkl Martin Hanus.

Nestárnoucí Pipo by měl začít v Píšti v obraně. „Už nejsem nejmladší, takže se stahuji dozadu. Stopera jsem hrával i ve Zborovicích. Měl bych nahradit Kubu Mace. Věřím ale, že Žíža mých střeleckých schopností využije a občas mě vyšle i do útoku. Přece jenom jaro jsem měl vždy gólové,“ pousmál se jeden s nejlepších kanonýrů v historii MSFL.

Jeho velký kamarád a bývalý spoluhráč Petr Žižka se nyní přesunul do role trenéra. „Je to pro mě nové. Žíža byl jako hráč dost impulzivní, to je i jako trenér. Věřím však, že nám to bude klapat a Píšť bude mít dobré výsledky,“ prohlásil Martin Hanus, který se v zimě připravoval s divizním Bohumínem.

Dokonce s klubem vyrazil na soustředění. „V Bohumíně jsem doma. I když jsem byl ve Zborovicích, tak jsem s kluky trénoval. No a když jeli na soustředění a bylo jich málo, tak mě vzali sebou. Teď mám za sebou i soustředění,“ doplnil.

V květnu bude Martinu Hanusovi osmačtyřicet, končit ale nehodlá. „Fotbal mě baví. Končit nehodlám. Chci kopat minimálně do padesáti,“ zakončil fotbalový Jágr z Bohumína.