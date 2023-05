Své gólové představení odstartoval už v jednadvacáté minutě. „Zdeněk Kryštof trefil břevno, míč se snažil ještě do sítě doklepnout Adam Šimeček, nakonec jsem ho dostal do branky až já z dorážky,“ popisoval svůj první gólový zápis Štěpán Stříbný.

Ve 36. minutě zvedal nad hlavu ruce znovu. Tentokrát překonal gólmana Kuliga přímo od rohového praporku. „Ještě před rohovým kopem jsme měli možnost standardní situace, kterou jsem zahrával, ale vytěžili jsme z ní jen rohový kop. Kluci dobře clonili a mi se podařilo balon zatočit do sítě,“ vracel se k brance na 2:0. Rozhodně nešlo o žádnou náhodnou střelu. „Zkoušíme to tak často. Tentokrát to vyšlo,“ pousmál se Štěpán Stříbný. Za další dvě minuty už zkompletoval hattrick. Ve vápně byl faulován Lukáš Kollek a sudí Viščor nařídil pokutový kop. „Na penaltu nejsem určený. Poprosil jsem Robina Wirtha, ať mi ji dovolí kopnout. Střelou pod břevno jsem ji proměnil,“ přiblížil nedělní hrdina Kobeřic.

Cenné vítězství Kobeřic režíroval hattrickem Štěpán Stříbný

Je jasné, že hattrick ho bude něco stát. „Určitě klukům do kabiny něco zdravého přinesu,“ poznamenal Štěpán Stříbný.

Z pozice záložníka si už v letošní sezoně zapsal do statistik sedm branek. „Jsem překvapený, že mi to tam relativně padá. Pořád je ale na čem pracovat,“ uvědomuje si mladý fotbalista. „Rád bych ještě nějaký gól v letošní sezoně přidal. Hlavně ale, ať se daří týmu,“ doplnil devatenáctiletý záložník. Vítězství nad Českým Těším má svou hodnotu. „Je to soupeř, který má dobré mužstvo. Má v kádru hráče, kteří prošli Třincem,“ řekl ještě k vítěznému duelu.

Letošní roční krajského přeboru má velkou kvalitu. „V týmech hraje řadu fotbalistů, kteří v minulosti hráli fotbal na profesionální úrovní. V zápasech je to znát. Nám mladým to hodně pomáhá,“ míní Štěpán Stříbný. „Platí to i u nás v Kobeřicích. Dominik Kraut, Robin Wirth nebo Petr Kašný jsou fotbalisté, od kterých se můžete ledacos naučit,“ podotkl devatenáctiletý fotbalista.

Technicky dobře vybavený záložník začal s fotbalem v rodných Hněvošicích. „Už v žákovském věku jsem přešel do Kobeřic, kde jsme hrával se staršími kluky. V dorosteneckém věku mě doporučil trenér Tomáš Kamrád panu Hrabinovi do Opavy. Nakonec jsem hrával i za mladší dorost u trenérů Mrázka a Mikuly,“ přibližuje svou dosavadní hráčskou kariéru Štěpán Stříbný.

V Opavě mohl zůstat v divizním béčku. Rozhodl se ale pro návrat do Kobeřic. „Potřebuji pravidelně hrát, jedině tak se mohu posunout dál. V Kobeřicích mladým věřím, v Opavě bych takovou minutáž nedostával,“ myslí mladý fotbalista. V budoucnu by si ale rád vyšší soutěž zahrál. „Jsem ještě mladý, ambice mám. Chtěl bych si vyzkoušet vyšší soutěž, dobře ale vím, že musím podávat stabilně dobré výkony v krajském přeboru,“ svěřil se závěrem Štěpán Stříbný, kterého letos čeká maturita.